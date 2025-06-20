Росіяни атакують Харків, троє постраждалих (оновлено)

Пошкоджені близько 50 авто у дворі багатоповерхівки .

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про російські удари по місту в ніч на 20 червня.

“Наразі зафіксовано три вибухи у місті, усі - у Шевченківському районі”, - написав він.

Терехов уточнив, що один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюються.

Мер Харкова додав, що на місці одного з прильотів у Шевченківському районі пожежа.

Згодом Ігор Терехов повідомив про 5 ударів по місту. В одному місці горить дах незаселеної новобудови, в іншому васлідок влучання на подвірʼя багатоповерхівки вибиті шибки, понівечені машини.

Наразі відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені.