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Росіяни обстріляли Запоріжжя дев'ятьма "шахедами", є пожежі

Інформація про постраждалих не надходила.

Росіяни обстріляли Запоріжжя дев'ятьма "шахедами", є пожежі
ілюстративне фото
Фото: Telegram

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram повідомив про атаку росіян на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників.

За словами посадовця, місто обстріляли щонайменше дев'ятьма "шахедами". Внаслідок цього виникли загоряння на території промислового підприємства та у складських приміщеннях.

Інформація щодо постраждалих людей у Запорізьку ОВА не надходила.
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