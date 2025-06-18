Росіяни обстріляли Запоріжжя дев'ятьма "шахедами", є пожежі

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram повідомив про атаку росіян на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників.
За словами посадовця, місто обстріляли щонайменше дев'ятьма "шахедами". Внаслідок цього виникли загоряння на території промислового підприємства та у складських приміщеннях.
Інформація щодо постраждалих людей у Запорізьку ОВА не надходила.
- Минулої ночі, як і чимало інших українських міст, Запоріжжя зазнало обстрілу: були пошкоджені підприємство, будинок та гуртожиток.