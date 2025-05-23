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ЦПД: в місті Єлець Липецької області атаковано важливий завод російського ВПК – «Енергія»

Серед іншого, цей завод виготовляє акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки. Після атаки завод призупинив роботу.

ЦПД: в місті Єлець Липецької області атаковано важливий завод російського ВПК – «Енергія»
Ілюстративне фото: український безпілотник "Лютий"
Фото: Скрин відео

В місті Єлець Липецької області атаковано важливий завод російського ВПК – «Енергія», повідомив сьогодні зранку глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 

Цей завод виготовляє:

Акумулятори та батареї: для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки.

Літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів.

Електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб Міністерства оборони РФ.

Світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

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«Енергія» є постачальником Міністерства оборони РФ, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет «Іскандер» і «Кинджал».

Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати.

За інформацією ЦПД, станом на зараз – після атаки – завод призупинив роботу.

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