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Київ відбиває балістичну атаку

У місті лунали вибухи. 

Київ відбиває балістичну атаку
Пускова платформа ракетної установки Patriot у Національному навчальному центрі протиповітряної оборони на полігоні ‘Капу-Мідія’
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Близько п'ятої ранку неділі російська армія атакувала столицю України балістикою. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

За інформацією мера міста Віталія Кличка, до Дарницького та Оболонського районів викликали медиків. Згодом зʼясувалося, що пошкодження є і в Соломʼянському районі.

У Дарницькому є дані про двох постраждалих – їх госпіталізували.

В Оболонському районі, за словами мера, уламки впали в двох місцях на територію нежитлової забудови. 

До цього Повітряні сили попередили про пуск ворогом ракет. Перше повідомлення про швидкісну ціль на Київ з'явилося о 5 годині. 

"Київ – в укриття!" – закликали в Повітряних силах.

У місті лунали вибухи.

"Вибухи в столиці. Працює ППО. Перебувайте в укриттях", – повідомив мер Віталій Кличко

О 5:09 Повітряні сили попередили про повторні пуски. Окрім балістики, росіяни запустили і крилаті ракети. Вони летіли через Чернігівську область курсом на Київську.

  • До атаки балістикою росіяни серед ночі атакували ударними дронами. В Києві теж працювала протиповітряна оборона, офіційних повідомлень про пошкодження не було. 
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