Росіяни атакували Дніпро безпілотниками

Ввечері 26 березня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Внаслідок атаки сталася пожежа. Більш детальну інформацію уточнюємо”, - написав Лисак.
Він уточнив, що загроза все ще зберігається, і закликав до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.
- Ввечері 26 березня росіяни завдали ударів “шахедами” по Харкову. Ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову БпЛА. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Відомо вже про 8 постраждалих.