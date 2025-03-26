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Росіяни атакували Дніпро безпілотниками

Внаслідок атаки сталася пожежа. 

Росіяни атакували Дніпро безпілотниками
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Ввечері 26 березня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Внаслідок атаки сталася пожежа. Більш детальну інформацію уточнюємо”, - написав Лисак. 

Support LB.ua

Він уточнив, що загроза все ще зберігається, і закликав до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.

  • Ввечері 26 березня росіяни завдали ударів “шахедами” по Харкову. Ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову БпЛА. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Відомо вже про 8 постраждалих.
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