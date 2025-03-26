Росіяни атакували Дніпро безпілотниками

Ввечері 26 березня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Внаслідок атаки сталася пожежа. Більш детальну інформацію уточнюємо”, - написав Лисак.

Він уточнив, що загроза все ще зберігається, і закликав до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.