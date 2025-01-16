Місцеві пабліки повідомляють, що йдеться про нафтобазу в Лисках.

У Воронезькій області Росії внаслідок атаки горить нафтобаза.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

Місцева влада повідомляє, що на території нафтобази виникла пожежа “внаслідок падіння кількох БПЛА”.

За попередніми даними російської влади, постраждалих немає, на місці події працюють оперативні служби.

Місцеві пабліки повідомляють, що йдеться про нафтобазу в Лисках.