У Воронезькій області Росії внаслідок атаки горить нафтобаза.
Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.
Місцева влада повідомляє, що на території нафтобази виникла пожежа “внаслідок падіння кількох БПЛА”.
За попередніми даними російської влади, постраждалих немає, на місці події працюють оперативні служби.
Місцеві пабліки повідомляють, що йдеться про нафтобазу в Лисках.
- 11 січня повідомлялось, що у татарстанському Нижньокамську горить завод "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс).
- Вночі 8 січня атаковано базу зберігання нафтопродуктів “Комбінат Крістал”, що в Енгельсі Саратовської області.