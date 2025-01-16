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ЗМІ: у Воронезькій області РФ горить нафтобаза

Місцеві пабліки повідомляють, що йдеться про нафтобазу в Лисках.

У Воронезькій області Росії внаслідок атаки горить нафтобаза.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

Місцева влада повідомляє, що на території нафтобази виникла пожежа “внаслідок падіння кількох БПЛА”.

За попередніми даними російської влади, постраждалих немає, на місці події працюють оперативні служби.

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Місцеві пабліки повідомляють, що йдеться про нафтобазу в Лисках.

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