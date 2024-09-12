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У Харкові - два "прильоти" по одному з густонаселених районів міста

На місця ударів прямують усі відповідні служби.

12 вересня близько 17-ої години Росія атакувала Харків.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, було два влучання.

"Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав очільник Харкова у телеграмі.

керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, є влучання поряд із приватним будинком. 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про керовану авіабомбу в бік Харкова.

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