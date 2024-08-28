На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова

У березні 2023 року Наталю нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Прощання з Наталею Кузнєцовою відбудеться у Києві 29 серпня о 12:00 на Майдані Незалежності.

Загинула військова 67-ї окремої механізованої бригади та активістка "Правого сектору" Наталя Кузнєцова з позивним "Іранка".

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на "Правий сектор", командира Добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" ГУР МОУ Руслана Каганця та військову, активістку Ірину Драгущак.

Як розповіла у коментарі "УП" Катерина Кулініч, власниця юридичної компанії Skylawyers, в якій працювала Наталя, жінка загинула 26 серпня через вогнепальне поранення.

Наталі Кузнєцовій був 31 рік. Вона родом із Кіровоградщини, однак довго проживала у Чернігові. Жінка була учасницею Євромайдану та очолювала чернігівський осередок "Правого сектору".

До повномасштабної війни Наталя працювала юристкою. У травні 2022 року вона повідомила, що долучилася до лав 3-го окремого стрілецького батальйону 67 ОМБр.

У березні 2023 року Наталю нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Чоловіком Наталі був офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" імені Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону, сотник "Правого сектору", військовослужбовець Віктор Панаско із позивним "Іранець".

6 травня 2023 року Віктор Панаско загинув у бою під Бахмутом.

Прощання з Наталею Кузнєцовою відбудеться у Києві 29 серпня о 12:00 на Майдані Незалежності.