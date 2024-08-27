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Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: поцілили у готель (доповнено)

Голова ради оборони міста анонсував погані новини.

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: поцілили у готель (доповнено)
Наслідки влучання у Кривому Розі
Фото: Telegram

У понеділок увечері росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою, випущеною з тимчасово окупованого Криму.

За повідомленням місцевих ЗМІ, відбулося влучання у готель, де перебували люди. Стверджується, що є жертви. Судячи зі світлин, оприлюднених з місця події, цивільна будівля зазнала великих руйнувань. 

"Погані новини" на свої сторінці у мережі Facebook анонсував голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Конкретику посадовець пообіцяв озвучити після відбою повітряної тривоги, проте підкреслив, що рятувальні та медичні служби вирушили на місце, щоб надавати допомогу людям. 

Доповнення 01:13 : Олександр Вілкул підтвердив влучання у будівлю цивільної інфраструктури та повідомив про загибель однієї жінки і поранення чотирьох осіб. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей, триває рятувальна операція.  

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