Лісова пожежа на Донеччині через обстріл

У Донецькій області рятувальники понад 10 годин ліквідовували пожежу хвойного лісу на площі біля 470 га, яку спричинив ворожий обстріл.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Напередодні росіяни завдали удару на околицях міста Лиман, унаслідок якого виникло 5 осередків пожежі хвойного лісу.

"Понад 10 годин рятувальники Донеччини боролися з вогнем. Пожежу ліквідували на загальній площі 470 га", – додали рятувальники.

Фото: ДСНС Лісова пожежа через обстріл

Фото: ДСНС Лісова пожежа через обстріл

Інформація про загиблих або травмованих до надзвичайників не надходила.

Росіяни за минулу добу 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.