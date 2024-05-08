Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донечиині рятувальники понад 10 годин гасили пожежу лісу, спричинену обстрілом

Із вогнем боролися на площі біля 470 га. 

На Донечиині рятувальники понад 10 годин гасили пожежу лісу, спричинену обстрілом
Лісова пожежа на Донеччині через обстріл
Фото: ДСНС

У Донецькій області рятувальники понад 10 годин ліквідовували пожежу хвойного лісу на площі біля 470 га, яку спричинив ворожий обстріл.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Напередодні росіяни завдали удару на околицях міста Лиман, унаслідок якого виникло 5 осередків пожежі хвойного лісу.

"Понад 10 годин рятувальники Донеччини боролися з вогнем. Пожежу ліквідували на загальній площі 470 га", – додали рятувальники. 

Лісова пожежа через обстріл
Фото: ДСНС
Лісова пожежа через обстріл
Лісова пожежа через обстріл
Фото: ДСНС
Лісова пожежа через обстріл

Інформація про загиблих або травмованих до надзвичайників не надходила.

Росіяни за минулу добу 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies