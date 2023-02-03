Росія окупантів: "українська ППО знищило у Краматорську два під’їзди житлового будинку"

Російські медіа повідомили фейк, що “в Краматорську українське ППО знищило два під’їзди житлового будинку”.

“Не виключається і цілеспрямований удар ЗСУ з метою підштовхування західних поставок зброї (напередодні початку саміту ЄС-Україна). По-перше, В.Зеленський вже вимагає літаки... По-друге, по вокзалу Краматорська ЗСУ вже били “Точкою У” і скандал тоді різко зам’яли”, – цитує окупантів Центр протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, президент РФ Володимир Путін розповсюжив маніпуляцію, що “при висвітленні подій СВО сьогодні найголовніше – це правда, достовірність. Це наша найголовніша зброя”.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров дезінформував, що зараз на роль “антиросії” “приглядають” Молдову.

“Насамперед тому, що змогли поставити досить специфічними методами, які є далеко не демократичними, на чолі країни президентку, яка сама “рветься” до НАТО””, – завив він.

Нагадаємо, речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що "поставки США ракет більшої дальності Україні не змінять ходу СВО і вона продовжиться".