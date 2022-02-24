Каховську ГЕС захоплена окупантами, на Трипільський ТЕС відбувся вибух (доповнено)

На територію Каховської ГЕС, що в Херсонській області, об 11:28 зайшли невідомі озброєні особи. На греблі стоять танки без розпізнавальних знаків.

Про це у зведенні станом на 14 годину повідомили в Міністерстві енергетики України. Інформація про невідомих озброєних осіб розміщена в розділі "тероризм, диверсії та інші екстремістські прояви на об’єктах електроенергетичної галузі України".

Раніше "Суспільне" з посиланням на міського голову Таврійська Миколу Різака писало, що Каховська ГЕС захоплена окупантами і що там вивісили триколор.

Оновлення 17:05. Херсонська ОДА повідомила, що військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

На Трипільській ТЕС, що в Київській області, відбувся вибух, але вона працює.

"Всі атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі, виконання виробничої програми і, відповідно, виробіток електроенергії – стабільні, згідно із затвердженим графіком, проводяться всі заплановані заходи. Порушень меж і умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм", – зазначили в міністерстві.