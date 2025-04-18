Не більше двох строків. Президентська фракція хоче заборонити Кличку та іншим мерам-довгожителям балотуватися

LB.ua з’ясував, чи справді в Раді готують до реєстрації такий проєкт закону та як самі мери оцінюють таку ініціативу.

Документ викликав дуже жваві дискусії. Бо серед очільників великих міст є чимало «довгожителів»: міський Віталій Кличко (мер Києва з 2014 року), Геннадій Труханов (мер Одеси з 2014 року), Борис Філатов (мер Дніпра з 2015 року), Андрій Садовий (мер Львова з 2006 року), Руслан Марцінків (мер Івано-Франківська з 2006 року), Сергій Надал (мер Тернополя з 2010 року).

У проєкті прописана норма, що «у разі, якщо особа до набрання чинності цим законом уже обіймала посаду міського голови два повні строки, то така особа не має права балотуватися на відповідну посаду після набрання чинності цим законом». Хоча, за Конституцією, закони не мають зворотної дії.

«Обмежити каденції — максимум дві за все життя. Не поспіль. А взагалі… Ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б’є по тих, хто вже давно при владі на місцях. Якщо під цю ініціативу знайдуть голоси, то на наступних місцевих виборах можемо отримати повний перезапуск влади на місцях», — написав Черненко.

Нещодавно колишній нардеп Олександр Черненко поширив текст проєкту закону щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови, автором якого начебто є голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук .

«Проєкт Стефанчука» — фейк?

Прессекретар спікера Верховної Ради Вадим Колодійчук запевнив LB.ua, «що станом на зараз до ВРУ у порядку законодавчої ініціативи зазначений у запиті законопроєкт не надходив та не реєструвався».

Співрозмовники LB.ua в «Слузі народу» назвали проєкт з мережі «недолугим фейком».

Олександр Черненко розповів LB.UA, що текст проєкту «отримав від одного з депутатів парламенту зі «Слуги народу». За його словами, у фракції «Слуги» цей проєкт розглядають «як пробний камінь».

Фото: ЧЕСНО Олександр Черненко

До слова, екснардеп Олександр Черненко, який і оприлюднив документ, нині є політичним експертом, близьким до команди Кличка. Тому не можна виключати, що у команді міського голови Києва справді вирішили зіграти на випередження.

Депутати президентської фракції своєю чергою підтвердили, що підготовка схожого проєкту можлива. Проте поки що не вирішено остаточно — чи це будуть зміни до Виборчого кодексу або ж відповідні обмеження для міських голів у законопроєкті про проведення повоєнних виборів.

І ще один цікавий нюанс. В «Слузі» не під запис зізнаються, що такий проєкт має вдарити в першу чергу по Кличку. «Є, наприклад, мер Львова Андрій Садовий, який добре працює і до нього немає питань. Зрозуміло, що в законі ми не можемо прописати назву саме столиці. Але є варіанти. Наприклад, вказати, що обмежувальні норми стосуються міст, які, за Конституцією, мають спеціальний статус. А це — Київ та Севастополь», — розповіло джерело з президентської фракції.

Фото: t.me/andriysadovyi Міські голови Харкова та Львова Ігор Терехов та Андрій Садовий

До речі, сама ініціатива з обмеженнями каденцій мерів не нова. Ще у 2024 році на сайті КМУ зареєстрували петицію щодо заборони одній особі бути міським головою більше двох строків підряд.

Тепер же тему повернули в публічний простір. Так, член Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Чорний («Слуга народу») після появи тексту «проєкту Стефанчука» розпочав опитування щодо цієї ініціативи у себе в соцмережі.

«У нас демократична держава, але іноді складається враження, що деякі мери перетворюються на довічних «князьків», які роками керують містами — без оновлення та змін», — написав Чорний.

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Ще один член комітету ВР з держвлади Віталій Безгін («Слуга народу») теж назвав цей проєкт фейком.

«У той же час кампанія з розкрутки цього фейку, дійсно, призвела до того, що багато колег почали обмірковувати таку ідею», — сказав Безгін у коментарі LB.ua.

Але депутат назвав потенційне обмеження каденцій для голів громад «дуже неоднозначною історією».

«Бо, коли ми кажемо про малі громади, то там з об'єктивних причин є брак кадрів і політичних, і управлінських. Свого часу ми вже зробили велику помилку, коли запровадили партійну виборчу систему в малих громадах. І якщо ще запровадити обмеження щодо каденцій для мерів малих громад, то ми можемо згубити самоврядування навіть у таких зразкових громадах як Буча або Чортків», — пояснив нардеп.

Що ж стосується мерів великих громад, то тут, на думку Безгіна, справді потрібні інституційні рішення.

Фото: facebook/Vitaliy Bezgin Віталій Безгін

«Наприклад, якщо ми говоримо про Київ як місто, яке, згідно з Конституцією, має окреме регулювання врядування, то тут точно необхідні запобіжники від феодалізму. Бо не є нормальним такий рівень узурпації влади, коли Київрада вже всупереч закону намагається обмежити повноваження начальника КМВА, який призначений Верховним головнокомандувачем у період воєнного стану. Якщо ж говорити про інші великі міста, то я ставлю собі питання: а чи має бути обмеження для умовного Марцінкова, який набрав на виборах більше 80 % і, припустимо, зараз має відповідний рівень підтримки? Сумніваюся», — підкреслив нардеп.

Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента з регіональної політики заявив LB.ua, що «позиції ОП з цього питання немає».

«Ми розуміємо, що є певна ініціатива депутатів. І вона зараз у процесі дискусії та обговорень», — додав Микита.

Що кажуть представники місцевого самоврядування?

Колишній нардеп та чинний депутат Київради Леонід Ємець («Європейська солідарність») розповів, що в оточенні Кличка «в курсі підготовки такого законопроєкту.

Фото: Big Kyiv Леонід Ємець

«Насправді це результат політичних інтриг, спроба відсторонити якраз сильних мерів від можливості бути переобраними. Бо сильні мери тому і сильні, що мають підтримку своїх виборців і через це можуть дозволити собі проявляти самостійну позицію. Але очевидно це не всім подобається», — сказав Ємець.

Він додав, що депутати Київради вже жартують, що в місті Києві є мінімум два «В» Кличко.

«Тому навіть у разі ухвалення такого закону можливий «подвійний удар». Володимир стане мером. А Віталій буде у складі Київської міської ради. І, наприклад, обмежень на обрання секретарем щодо Віталія Володимировича точно немає. І вони потужно зможуть сидіти в президії», — припустив Ємець.

Міський голова Дніпра з 2015 року Борис Філатов заявив LB.ua, що не тримається за свою посаду.

Фото: facebook/Borys Filatov Борис Філатов вітає працівників житлово-комунального господарства з професійним святом, Дніпро, 19 березня 2023 р.

«Я вже декілька разів публічно казав, що хочу звільнитися, коли закінчиться війна. Бо моя посада — це пекло. Якщо ці «весільні фотографи» хочуть розвалити такими законами всю систему управління на місцях, хай це роблять. Тоді до влади у містах прийдуть якраз «весільні фотографи», а професіоналів просто не допустять. Це буде на їхній відповідальності», — сказав Борис Філатов.

Міський голова Харкова (з 11 листопада 2021 року) Ігор Терехов у коментарі LB.ua підкреслив, що «є Конституція, у якій прописані повноваження міських голів. Якщо ж буде закон, то ми всі законослухняні та будемо його виконувати. Мери мають займатися не політикою, а діяльністю для комфортного життя в містах», — зазначив Терехов.

Пропозицію обмежити строк перебування на посаді варто розглянути, однак лише після війни, переконаний міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Перш за все, депутати ВР мають твердо стояти на позиції дотримання Конституції України. А вона однозначно встановлює, що закон зворотної сили не має, особливо якщо він погіршує або обмежує права громадян. Це фундаментальний правовий принцип, який не може бути змінений простим законодавчим актом, — нагадав він.

Фото: galas.te.ua Міський голова Тернополя Сергій Надал

Водночас я розумію бажання оновлення влади і бачу у цьому раціональне зерно. Демократія — це постійний розвиток і зміни. Однак чи слушний час для таких змін, коли країна перебуває у стані війни? Зараз усі наші зусилля повинні бути спрямовані на підтримку ЗСУ та забезпечення життєдіяльності наших міст в умовах війни. Це не час для політичних експериментів, це час для відповідальності та єдності».

Натомість мер Львова Андрій Садовий у коментарі LB.UA зазначив, що «такими розмовами нас намагаються перетягнути в інший інформаційний простір. І це вдається — бо зараз ми з вами говоримо про вибори, а не про те, як рятувати країну», — сказав очільник Львова. Він додав, що «не хоче думати чи говорити про вибори. Сьогодні для цього немає жодних передумов. Але в будь якому випадку рішення, які стосуються громади, має приймати сама громада. Так працює демократія», — сказав Садовий.