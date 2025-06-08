У Нью-Йорку згадали бойову медикиню Ірину Цибух

В пам'ять про неї організували благодійні читання реальних історій війни

30 травня в мистецькому центрі Atlas у Вашингтоні відбулася премʼєра благодійних читань Diary of War — реальні історії українців у війні прозвучали у виконанні відомих театральних акторів столиці США. Подію організувала культурна активістка Дарʼя Коломієць, аби донести іноземній аудиторії персональні історії з України, вшанувати памʼять бойової медикині Ірини Цибух і спільно з United Help Ukraine зібрати кошти для добровольчого батальйону «Госпітальєри».

Сценарій читань складався з семи історій. Їх авторка і продюсерка проєкту Diary of War Дарʼя Коломієць обрала з-поміж 41 епізоду свого однойменного документального подкасту, який вона випустила 2022 року. Тоді, в перші місяці повномасштабного вторгнення, вона збирала голосові повідомлення від десятків людей по всій країні, монтувала і викладала їх на цифрові майданчики просто з укриття в Києві. Тепер, маючи на меті донести ці історії міжнародній аудиторії, вона приносить їх в американські театри, де їх у перекладі читають титуловані актори.

У Вашингтоні така подія відбулася вперше; до цього проєкт Diary of War збирав повні зали театрів Нью-Йорку. З початку 2024 року завдяки таким читанням вдалося зібрати понад 90 тисяч доларів, які були спрямовані українським волонтерським організаціям.

Герої, чиї історії лунали під час читань у Вашингтоні:

Ірина Цибух (позивний Чека) – медійниця у цивільному житті, що стала бойовою медикинею добровольчого батальйону «Госпітальєри». 29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку.

Олена Нікуліна – дружина бійця «Азову» Максима Нікуліна. Олена дізналася про свою другу вагітність, коли Максим був на «Азовсталі» в російській облозі. Він перебуває в полоні вже три роки і досі не бачив свого сина.

Денис Христов – екс-телеведучий і волонтер, що вже три роки займається евакуацією цивільних із прифронтових населених пунктів.

Юлія Кочетова – фотожурналістка, яка працює в найнебезпечніших місцях України, розповідаючи про військові злочини росії. За свою роботу вона отримала премії Emmy та World Press Photo.

Ольга Булкіна – клоунеса у київському «Охматдиті», найбільшій дитячій лікарні в Україні, яка в липні 2024 року постраждала від російської ракети.

Марат Шевченко – діджей і звукорежисер, що навесні 2022 року виїхав з окупованого Купʼянська на Харківщині на мотоциклі, рятуючи колекцію вінілів і вишиту сорочку.

Юрій Марченко – головний редактор онлайн-медіа Platfor.ma, який в перші тижні великої війни втратив свого собаку через брак вчасної ветеринарної допомоги.

Режисеркою читань виступила Мьюза Гьорніс, що вже не вперше співпрацює з проєктами Дарʼї. Цього разу свої голоси українським історіям подарували місцеві зірки театральної сцени – вашингтонські актори: Голлі Твайфорд, Емілі Таунлі, Тоні Нем, Лоліта Мері Горн, Дрю Копас, Ріні Вілсон та Джеремі Кіт Гантер.

Подію було приурочено до роковин загибелі Ірини Цибух, її пам’яті віддають шану на кожному заході проєкту. Торік про її загибель стало відомо напередодні читань у Нью-Йорку, запланованих на 2 червня. Ірина встигла підписати прапор для аукціону події, а також записати відеозвернення до глядачів про свою роботу. Тепер це відео завжди показують глядачам, коли лунає історія Чеки.

Всі виручені кошти з події у партнерстві з фондом United Help Ukraine та його програмою медичної допомоги буде спрямовано на відновлення бази «Госпітальєрів» – 25 квітня її знищила російська ракетна атака. Наразі фандрейзинг-кампанія перетнула позначку в $50,000, і ще триває, аби всі, хто не зміг доєднатись до заходу, мали нагоду підтримати збір напряму. Зібрані ініціативою кошти в розмірі до $20,000 подвоєно завдяки підтримці анонімного донора.