Явка на виборах в Угорщині перевищила 66%

В Угорщині до 15:00 за місцевим часом на парламентських виборах проголосували 66,01% виборців, або 4 968 713 осіб.

Про це повідомляє Hungarian Conservative із посиланням на дані угорського Національного виборчого бюро (NVI).

Явка виборців була найвищою в окрузі Пешт – 69,67%, що дорівнює 731 952 виборцям.

Найнижча явка зафіксована в окрузі Боршод-Абауй-Земплєн, де проголосували 60,08% виборців, або 288 163 особи.

У Будапешті до 15:00 за місцевим часом у неділю проголосували 69,23% виборців, або 880 173 особи.

