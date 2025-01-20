У США відбулася інавгурація обраного президента Дональда Трампа (трансляцію церемонії веде "Голос Америки"). 78-річний політик повертається до Білого дому в статусі 47 президента Сполучених Штатів Америки.
Інавгурацію вирішили влаштувати в іншому місці, ніж зазвичай – не на вулиці, а в Ротонді Капітолію. Востаннє в цьому приміщенні давав присягу президент Рональд Рейган у 1985 році.
Тоді, як і зараз, причиною перенесення стала холодна погода. У CNN із посиланням на джерела повідомляли, що секретна служба та інші безпекові структури, зокрема поліція Капітолію, усього за три дні мали розробити новий план безпеки у зв'язку зі зміною місця. Через зміну планів довелося скасувати і традиційний парад. А ті американці, які хочуть подивитися церемонію, можуть це зробити на спортивній арені Capital One Arena. Трамп обіцяв вийти до них після завершення церемонії.
Це одна з найдорожчих інавгурацій у США, а приватні компанії надали на неї близько $200 млн.
Хронологічно
19:40 (за Києвом). Основне з першої промови Трампа:
- на південному кордоні введуть надзвичайну ситуацію для боротьби з нелегальними мігрантами
- надзвичайна ситуація буде і в енергетиці: Трамп хоче збільшити буріння нафти, аби знизити ціни на енергоресурси
- тепер у США лише дві статі – чоловіча та жіноча
- всі картелі оголосять міжнародними терористичними організаціями
- звільнених за відмову від вакцинації від ковіду військових відновлять на посадах
19:10 (за Києвом). Дональд Трамп розпочав першу промову на посаді 47-го президента Сполучених Штатів.
"Золотий вік Америки, який починається сьогодні, з цього дня. Наша країна буде процвітати, нам заздритимуть всі нації та країни. Ми не дозволимо, щоб хтось користався нами. Я буду завжди ставити Америку на перше місце", – сказав він.
Головним пріоритетом назвав створення країни, яка буде собою пишатися.
Трамп вважає, що тепер почнеться ера успіху і США зможуть використати всі можливості на їхню користь.
"Ми зараз практично хочемо змінити історію кризи. Хочемо, щоб успіх ішов разом з нами. Щоб те, що поламано, погладили. Хочемо запобігти кризам вдома, хочемо, щоб зупинились катастрофи по всьому світу. Хочемо забезпечити безпеку нашим громадянам, які слідують законам, зупинити незаконну імміграцію мігрантів, які з психлікарень і в'язниць потрапили до нас з усього світу", – сказав Трамп.
Президент США сказав, що люди Північної Кароліни заслужили кращого, а також згадав про постраждалих від пожеж у Лос-Анджелесі.
"Ми не можемо дозволити, щоб це продовжилось. У нас є система охорони здоров'я, яка не допомагає тоді, коли це потрібно. Система освіти, яка допомагає тим, хто не шанує нас. З цього дня все поміняється", – сказав Трамп.
Трамп вважає, що на нього випали випробування більше, ніж за 250 років правління попередніх президентів. Він сказав, що дехто хотів забрати його свободу і навіть життя, але він і під час замаху, і зараз вірить, що його життя було врятоване для того, щоб "повернути велич Америці".
19:02 (за Києвом). Голова Верховного суду прийняв присягу від 47-го президента США Дональда Трампа. На Капітолійському пагорбі розпочали салют на честь нового президента.
19:01 (за Києвом). Суддя Верховного суду прийняв посвяту в віцепрезиденти Джей Ді Венса.
18:53 (за Києвом). Архієпископ Тімоті Долан і священник почали молитву. Також виступив Франклін Грем – голова асоціації Євангелистів. Він також виголосив молитву.
18:42 (за Києвом). Увійшов до зали Доналдьд Трамп. Трампа зал зустрів оплесками, криками й свистом, а також скандуванням "USA!" (США!).
Голова спільного комітету інавгураційною церемонії Емі Клобушар привітала зал на 60-ій церемонії інавгурації президента США.
18:36 (за Києвом). Прийшла Меланія Трамп, яка за кілька хвилин знову стане першою леді. Вона зайняла місце поруч з їхнім спільним із Трампом сином – Бероном, який доволі рідко з'являється на публіці.
18:34 (за Києвом). До Ротонди увійшов Джей Ді Венс, який складатиме присягу віцепрезидента США.
Більше про нього – в матеріалі "Віцепрезидент Джей Ді Венс: чи варто хвилюватися Україні".
18:33 (за Києвом). У залі з'явилися 46-ий президент Джо Байден разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
18:31 (за Києвом). У Капітолії починає спів "О, Америко" хор Збройних Сил США і тенор Крістін Ді Макіо.
17:51 (за Києвом). Дональд Трамп і 46-ий президент Джо Байден зайшли до Капітолію.
17:40 (за Києвом). Неподалік Капітолію, на Національній алеї, зібралися прихильники новообраного президента. Там же за подіями слідкують журналісти. Дональд Трамп у кортежі вирушив до Капітолію, де відбудеться церемонія.
Перед ареною, де транслюватимуть захід для всіх охочих, зібралася велика кількість людей. Деякі розповіли, що зайняли чергу ще о 4 ранку. Максимальна місткість арени – 20 000 людей, а на вулиці захід планували дивитися 220 000 людей – саме стільки квитків видав інавгураційних комітет.
Серед гостей, які будуть безпосередньо в Ротонді Капітолію, будуть найбагатші люди світу: Джеф Безос, Марк Цукерберг та Ілон Маск. Буде й виконавчий директор Apple Тім Кук. Також – попередні президенти США і суперниця Трампа на виборах Камала Гарріс.
Попри встановлену практику, на інавгурації будуть іноземні лідери, зокрема італійська прем'єрка Мелоні Джолі та віцепрезидент Китаю. Володимира Зеленського не запрошували – Україну представлятиме посолка Оксана Маркарова. Раніше республіканець-голова Сенату Майк Джонсон вимагав від України звільнити її.
Більше про це – в матеріалі "Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості".
- Трамп готується одразу після інавгурації підписати понад 100 виконавчих указів щодо безпеки кордонів, депортацій та ряду інших пріоритетних напрямків.
- Дональд Трамп усупереч традиції запросив на свою інавгурацію 20 січня іноземних лідерів, переважно – правих. Зазвичай інавгурації американських президентів – це демократичний обряд для власних громадян. На них запрошують іноземних дипломатів, але візити глав держав не передбачені.
Повернення Дональда Трампа до Білого дому
Дональд Трамп – мільярдер і успішний бізнесмен – уперше став президентом США в 2016 році. Тоді він переміг на виборах демократку Гіларі Клінтон.
У 2020 він програв вибори Джо Байдену, але відмовився визнавати поразку, звинувачуючи опонентів у фальсифікаціях. І хоча жодних порушень так і не довели, Трамп та його радикально налаштовані прихильники продовжували наполягати на цьому і навіть штурмували Капітолій, що призвело до жертв.
Загалом проти 45-ого президента США було відкрито чотири кримінальні справи: за однією з них він був визнаний засудженим злочинцем – це справа про підкуп порноакторки, у якій політика звинуватили в фальсифікації документів. Однак покарання йому присудили у вигляді "безумовного звільнення".
Кримінальні провадження не завадили Трампу балотуватися. Під час виборчих перегонів у 2024 він спершу змагався з Джо Байденом, а потім, після відмови 46-го президента балотуватися – з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він переміг її.
Після здобуття перемоги Дональд Трамп почав активно анонсувати майбутні призначення. Про те, що віцепрезидентом стане Джей Ді Венс – людина з недружніми для України поглядами – було відомо заздалегідь, оскільки кандидати в президенти оголошують їх ще до виборів.
Також Трамп говорив, що знайде місце в уряді для Ілона Маска – власника соцмережі X, засновника Tesla та SpaceX. Він має стати співголовою департаменту урядової ефективності – нового органу.
Спецпредставником у справах України і Росії буде Кіт Келлог, який вважає, що Трампу вдасться запропонувати українському президенту Володимиру Зеленському і очільнику Кремля Путіну рішення, яке вони приймуть.