Міністр фінансів Німеччини підтвердив згоду в G7 на передання Україні $50 млрд

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни Group of 7 погодили надання Україні 50 млрд доларів.

Про це він написав у X. За його словами, наразі триває робота над деталями.

"Ми використовуємо для цього відсотки із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів", – сказав міністр.

Передання Україні російських активів

Про те, що "Велика сімка" вже має згоду на цей механізм фінансування України, писало агентство Bloomberg. За даними джерел агентства, лідери країн погодили структуру цієї позики. Допомогу країни повинні надавати відповідно до власних спроможностей. Україна почне отримувати кошти вже цьогоріч.

Позики будуть структуровані по-різному на основі внутрішніх процедур кожного учасника, і кожна країна ризикуватиме, якщо заморожені активи принесуть менший прибуток, ніж передбачалося. Канада готова профінансувати цю ініціативу в розмірі 3,6 мільярда доларів.

За інформацією джерела, остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту. Допомога може бути використана для підтримки оборони, економіки та відновлення України.

Надходження від заморожених активів оцінюються від 3 до 5 мільярдів євро на рік. ЄС уже погодився надавати Україні прибуток кожні пів року. Водночас ухвалена ініціатива під керівництвом США забезпечує підтримку, а також захищає допомогу від політичних змін по обидва боки Атлантики у рік численних виборів.

За даними Politico, основна ініціатива щодо надання Україні 50 млрд кредиту під гарантії російських прибутків походила від США.

Контекст

Перед самітом G7 радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі поінформував, що на заході оголосять про кроки щодо надання Україні нової допомоги на основі заморожених російських фінансових активів. Імовірним рішенням називали кредит Україні кредит у розмірі приблизно 50 мільярдів доларів, який покриватиметься за рахунок доходів від активів.

У травні міністр юстиції України Денис Малюська на організованому LB.ua заході говорив, що одне з ключових рішень щодо компенсацій Україні від Росії можуть ухвалити вже цього червня на саміті очільників країн Group of 7. За його словами, це може бути не остаточне, а лише політичне рішення. Малюська вважає, що поки що рішення про повну конфіскацію, швидше за все, не ухвалять.