ХАМАС хотів війни, він її отримає, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що ЦАХАЛ тільки розпочав завдавати ударів по бойовиках руху ХАМАС, повідомляє Суспільне.

"Ми боремося за наш дім, за існування та переможемо. Ці тварини вбивали дітей, жінок і людей похилого віку. Жах, якого світ не бачив з часів ІДІЛ. Цілі сім'ї з дітьми страчені. Стільки жаху, що я навіть не можу описати словами. Ми завжди знали, що з себе представляє ХАМАС, тепер це знає весь світ. ХАМАС — це ІДІЛ, і ми знищимо їх, так само як був знищений ІДІЛ. ХАМАС хотів війни, він її отримає", — сказав Нетаньягу.

Він додав, що й досі на території Ізраїля перебувають бойовики.

"Наприкінці війни наші вороги зрозуміють, що напад на Ізраїль був жахливою помилкою. Будь-яке місце, де діє ХАМАС, перетвориться на руїни. Це вже відбувається і буде відбуватися далі", - пообіцяв голова ізраїльського уряду.

Нетаньягу закликав опозицію приєднатися до створення уряду національної єдності, який має розглянути низку питань:

перемога над бойовиками, які все ще перебувають в Ізраїлі;

підготовка масштабної наступальної операції в Газі;

збереження спокою на інших фронтах;

продовження залучення міжнародної підтримки для операції;

об'єднання країни.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня терористична організація ХАМАС завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю. Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", а пізніше міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Нині воєнно-політичний кабінет повідомив, що Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Газа, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Водночас сили оборони Ізраїлю ведуть бої з бойовиками ХАМАС у семи-восьми точках поза Сектором Гази.

Як пізніше стало відомо, бойовики ХАМАСу погрожують, що почнуть страчувати полонених у відповідь на удари армії Ізраїлю по Сектору Гази.