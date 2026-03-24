ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Тернопільщину, в області працює ППО (оновлено)

Повітряна тривога триває. 

Ілюстративне фото
Фото: Telegram

Росіяни атакують Тернопільську область ударними дронами.

Про це повідомив голова ОДА Тарас Пастух. 

"Повітряна тривога в області триває! Працює ППО. Фіксується збиття ворожих об'єктів. Прошу всіх: залишайтесь в укритті!", - написав він у Telegram

Пастух також повідомив, що в Тернополі пролунав вибух. 

Мер Тернополя Сергій Надал пізніше повідомив, що наразі рух у середмісті - на проспекті Степана Бандери тимчасово обмежений. 

"На проспекті Степана Бандери тимчасово обмежено рух транспорту в обох напрямках. Станом на зараз рух як приватного, так і громадського транспорту не здійснюється. Просимо водіїв звернути на це особливу увагу. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - написав він у Telegram.

До цього росіяни завдали кількох ударів по Львову. Там пошкоджені два житлові будинки – в центрі й на Сихові. Є поранені. 

Також окупанти атакували Тернопіль і Рівненську область. Повідомлялося про вибухи в Вінниці.

