Ворог спрямував на околиці столиці БпЛА і ракети різних видів.

У Київській області через російську масовану комбіновану атаку загинули четверо людей. Кількість поранених зросла до 15 осіб.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про те, що унаслідок російської атаки кількість загиблих зросла до 4 осіб. 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко додав, що у лікарні перебувають вісім постраждалих. Під обстрілом опинилися гуртожиток, підприємство і складські приміщення.

У Вишгородському районі ворог поцілив у багатоквартирний житловий будинок. А в Нових Петрівцях росіяни поцілили в склад – саме там загинула людина, повідомили в ДСНС.

Наслідки влучань та падінь уламків є також в Обухівському та Бучанському районах Київщини. На місцях працюють рятувальники, медики та поліція.

Через атаку РФ пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, підприємства та обʼєкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі відомо про близько 30 пошкоджених об’єктів.

"У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку. У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок", – розповів Калашник.