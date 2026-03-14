Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість жертв у Київській області зросла (оновлено)

Ворог спрямував на околиці столиці БпЛА і ракети різних видів.

Наслідки обстрілу Броварів
Фото: Telegram

У Київській області через російську масовану комбіновану атаку загинули четверо людей. Кількість поранених зросла до 15 осіб.

Фото: ДСНС Київщини

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про те, що унаслідок російської атаки кількість загиблих зросла до 4 осіб. 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко додав, що у лікарні перебувають вісім постраждалих. Під обстрілом опинилися гуртожиток, підприємство і складські приміщення.

У Вишгородському районі ворог поцілив у багатоквартирний житловий будинок. А в Нових Петрівцях росіяни поцілили в склад – саме там загинула людина, повідомили в ДСНС

Фото: ДСНС Київщини

Наслідки влучань та падінь уламків є також в Обухівському та Бучанському районах Київщини. На місцях працюють рятувальники, медики та поліція.

Через атаку РФ пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, підприємства та обʼєкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі відомо про близько 30 пошкоджених об’єктів.

Фото: ДСНС Київщини

"У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку. У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок", – розповів Калашник.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies