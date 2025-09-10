Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок середи, 10 вересня: масована ворожа атака, вторгнення російських дронів у Польщу, 200 штурмів ворога

Нічна повітряна атака, 200 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, справа про вбивство українки у США. 

Головне за ніч та ранок середи, 10 вересня: масована ворожа атака, вторгнення російських дронів у Польщу, 200 штурмів ворога
Наслідки вторгення російських дронів у Польщу
Фото: Polsat

Під час нічного масованого удару по Україні росіяни використали близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.

Під атакою перебували 15 наших областей.

Докладніше – в новині.

Оперативне командування збройних сил Польщі у мережі X заявило, що під час атаки Росії на цілі, розташовані в Україні, відбулося "неодноразове порушення польського повітряного простору безпілотниками".

Військові повідомили про операцію з ідентифікації та нейтралізації цілей. За наказом командувача було застосовано зброю, відбувалася локалізація збитих дронів. Найбільш ризикованими регіонами було визнано Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.

Близько 9 ранку в командуванні повідомили про завершення повітряної операції польських і собюзних військ. Участь у відбитті атаки брали Королівські ВПС Нідерландів. Їхні винищувачі F-35 "допомогли забезпечити безпеку в польському небі".

За даними України, щонайменше 8 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі. Однак їх кількість може бути більшою. Унаслідок падіння уламків у Вириках (Люблінське воєводство) пошкоджено приватний будинок.

Більше інформації – в новині.  

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Цієї ночі Росія атакувала Україну 458 ракетами і дронами. Принаймні 8 безпілотників вийшли за межі кордону України в напрямку Польщі. Зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Для атаки росіяни застосували ракети наземного, повітряного, морського базування і дрони різних типів.

За попередніми даними, станом на 09.00 ППО збила/подавлено 413 повітряних цілей:

  • 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів
  • 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

"Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", – додали Повітряні сили.

НАТО не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як атаку, повідомило Reuters джерело в НАТО.

Джерело додало, що початкові ознаки свідчать про саме навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників. «Це був перший випадок, коли літаки НАТО увійшли в повітряний простір союзників для відбиття потенційної загрози», – сказало джерело, додавши, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не атакували їх.

За словами джерела, у нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки дозаправки в повітрі, що спільно експлуатуються НАТО.

Новий посол України у США Ольга Стефанішина розпочне повноцінну роботу вже цієї п'ятниці.

Про це пані посол повідомила під час дискусії в межах проєкту LB і EFI Group "Нова країна"

Стефанішина, серед інших завдань, хоче сфокусуватися на протидії легітимізації російської присутності. Йдеться про різні прояви, зокрема – запрошення представників країни-агресора у медіа. 

Подробиці – в новині.

У вівторок департамент юстиції США офіційно висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, який вбив українську біженку Ірину Заруцьку у потязі в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Як пише CNN, прокурори вимагатимуть у суду застосувати найвищий ступінь покарання - смертну кару. Натомість адвокати, імовірно, намагатимуться довести, що у 34-річного безпритульного, який вже має чималу кримінальну історію, стався напад психологічного захворювання.

Браун вбив українку ножем під час неспровокованого нападу у вагоні потяга. Інцидент набув розголосу після того, як на нього відреагував президент США Дональд Трамп.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies