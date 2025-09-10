Головне за ніч та ранок середи, 10 вересня: масована ворожа атака, вторгнення російських дронів у Польщу, 200 штурмів ворога

Під час нічного масованого удару по Україні росіяни використали близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.
Під атакою перебували 15 наших областей.
Докладніше – в новині.
Оперативне командування збройних сил Польщі у мережі X заявило, що під час атаки Росії на цілі, розташовані в Україні, відбулося "неодноразове порушення польського повітряного простору безпілотниками".
Військові повідомили про операцію з ідентифікації та нейтралізації цілей. За наказом командувача було застосовано зброю, відбувалася локалізація збитих дронів. Найбільш ризикованими регіонами було визнано Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.
Близько 9 ранку в командуванні повідомили про завершення повітряної операції польських і собюзних військ. Участь у відбитті атаки брали Королівські ВПС Нідерландів. Їхні винищувачі F-35 "допомогли забезпечити безпеку в польському небі".
За даними України, щонайменше 8 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі. Однак їх кількість може бути більшою. Унаслідок падіння уламків у Вириках (Люблінське воєводство) пошкоджено приватний будинок.
Більше інформації – в новині.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Цієї ночі Росія атакувала Україну 458 ракетами і дронами. Принаймні 8 безпілотників вийшли за межі кордону України в напрямку Польщі. Зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.
Для атаки росіяни застосували ракети наземного, повітряного, морського базування і дрони різних типів.
За попередніми даними, станом на 09.00 ППО збила/подавлено 413 повітряних цілей:
- 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів
- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).
"Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", – додали Повітряні сили.
НАТО не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як атаку, повідомило Reuters джерело в НАТО.
Джерело додало, що початкові ознаки свідчать про саме навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників. «Це був перший випадок, коли літаки НАТО увійшли в повітряний простір союзників для відбиття потенційної загрози», – сказало джерело, додавши, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не атакували їх.
За словами джерела, у нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки дозаправки в повітрі, що спільно експлуатуються НАТО.
Новий посол України у США Ольга Стефанішина розпочне повноцінну роботу вже цієї п'ятниці.
Про це пані посол повідомила під час дискусії в межах проєкту LB і EFI Group "Нова країна".
Стефанішина, серед інших завдань, хоче сфокусуватися на протидії легітимізації російської присутності. Йдеться про різні прояви, зокрема – запрошення представників країни-агресора у медіа.
Подробиці – в новині.
У вівторок департамент юстиції США офіційно висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, який вбив українську біженку Ірину Заруцьку у потязі в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.
Як пише CNN, прокурори вимагатимуть у суду застосувати найвищий ступінь покарання - смертну кару. Натомість адвокати, імовірно, намагатимуться довести, що у 34-річного безпритульного, який вже має чималу кримінальну історію, стався напад психологічного захворювання.
Браун вбив українку ножем під час неспровокованого нападу у вагоні потяга. Інцидент набув розголосу після того, як на нього відреагував президент США Дональд Трамп.
Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.
Тримаймося!