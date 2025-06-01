РФ вивела у Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 "Калібрів"

Росія вивела у Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 "калібрів", в Азовському морі ворожі бойові кораблі відсутні.

Про це повідомляють ВМС України.

"В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", — ідеться у повідомленні.

У Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.