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Росіяни атакують Київ балістикою та БПЛА (доповнюється)

Комбінований обстріл столиці.

Росіяни атакують Київ балістикою та БПЛА (доповнюється)

Близько першої години ночі у Києві пролунали вибухи. За інформацією Повітряних Сил, в напрямку столиці рухалися швидкісні цілі. Моніторингові канали стверджують, що росіяни обстріли місто балістичними ракетами.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. 

Також падіння уламку ракети сталося в Оболонському районі. У Святошинському районі за двома адресами палають пожежі, встановлюється інформація про потерпілих. У Солом'янському районі уламки впали на верхній поверх житлового будинку. У Дніпровському районі - дві пожежі у багатоповерхівці. 

Мер Віталій Кличко написав про виклик медиків у Святошинський район, де палає квартира у житловому будинку та є пожежа у нежитловому приміщенні. Також міський голова додав, що у Дніпровському районі є двоє постраждалих, лікарі надають допомогу на місці. Ще четверо потерпілих з гострою реакцією на стрес у Солом'янському районі

Водночас над Києвом зафіксовано ударні безпілотники, працює ППО. Влада закликає містян перебувати в укриттях.

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