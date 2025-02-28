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Росіяни під час атаки дронів вбили в Одеській області людину, ще одна поранена

Ще одна людина постраждала. 

Росіяни під час атаки дронів вбили в Одеській області людину, ще одна поранена
БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.
Фото: скріншот з відео YouTube IMA Media

Російська армія убила в Одеській області людину. Ворог вдарив по області безпілотниками. 

Під ударом був Одеський район. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

  • Ворог нині увечері також атакував Харків. Загроза для цього міста, як і для інших українських міст, залишається. 
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