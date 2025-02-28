Росіяни під час атаки дронів вбили в Одеській області людину, ще одна поранена

Російська армія убила в Одеській області людину. Ворог вдарив по області безпілотниками.
Під ударом був Одеський район. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.
- Ворог нині увечері також атакував Харків. Загроза для цього міста, як і для інших українських міст, залишається.