Вночі 10 серпня росіяни здійснили ракетний удар по Золочеву Богодухівського району Харківської області. Ракета влучила в приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Золочеву Богодухівського району. Ворог ракетою влучив по Будинку дитячої та юнацької творчості", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що внаслідок влучання виникла пожежа на даху двохповерхової адміністративної будівлі.
Постраждалих немає.
- Внаслідок ворожого обстрілу на Харкіщині загинув 87-річний чоловік.