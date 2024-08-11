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Армія РФ вночі вдарила ракетою по Будинку дитячої та юнацької творчості на Харківщині

Внаслідок влучання виникла пожежа.

Армія РФ вночі вдарила ракетою по Будинку дитячої та юнацької творчості на Харківщині
обстріл Золочева
Фото: Олег Синєгубов

Вночі 10 серпня росіяни здійснили ракетний удар по Золочеву Богодухівського району Харківської області. Ракета влучила в приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості.

Фото: Олег Синєгубов

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Золочеву Богодухівського району. Ворог ракетою влучив по Будинку дитячої та юнацької творчості", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Олег Синєгубов

Відомо, що внаслідок влучання виникла пожежа на даху двохповерхової адміністративної будівлі. 

Постраждалих немає.

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