Вночі 10 серпня росіяни здійснили ракетний удар по Золочеву Богодухівського району Харківської області. Ракета влучила в приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості.

Фото: Олег Синєгубов

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Золочеву Богодухівського району. Ворог ракетою влучив по Будинку дитячої та юнацької творчості", — ідеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов

Відомо, що внаслідок влучання виникла пожежа на даху двохповерхової адміністративної будівлі.

Постраждалих немає.