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У Білгородській області оголосили "режим контртерористичної операції"

Українська розвідка повідомляє про "елементи паніки" у представників російського керівництва.

У Білгородській області оголосили "режим контртерористичної операції"
Фото: rada.gov.ua

Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні запроваджено режим контртерористичної операції.

Про це він повідомив у Telegram.

"З метою гарантування безпеки громадян у Білгородській області відсьогодні запроваджено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження. Починаючи від перевірки у фізичних осіб документів, що посвідчують їхню особу, і закінчуючи зупиненням діяльності небезпечних виробництв і організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини", – написав Гладков.

Перед цим він повідомив, що на території області нібито було збито бузпілотник. Постраждалих, за його словами, немає. 

Ше раніше Гладков написав, що постраждалі були в Грайвороні – у результаті вибухів було поранено двох чоловіків та жінку.  Також він повідомляв про пошкодження приватних будинків, будівлю адміністрації.

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Увечері в ефірі національного телеамрафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України  Андрій Юсов повідомив, що росіяни терміново евакуюють сховище ядерних боєприпасів із Білгородської області.

"У терміновому режимі об’єкт "Бєлгород-22" - сховище ядерних боєприпасів – рашисти так само евакуюють. Воно неподалік Грайворона", – сказав Юсов.

Він також повідомив про "елементи паніки" у представників російського керівництва. Про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення.

Нагадаємо, російські добровольчі формування заявили, що повертаються "звільняти" РФ. Перед цим у прикордонних районах пролунали вибухи. Місцева влада спочатку заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Білгородської області РФ Гладков стверджує, що БпЛА скинув вибухівку. А губернатор Брянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту.

Пізніше в ГУР Міноборони розповіли, що легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Білгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Операцію проводять виключно громадяни РФ.

Російські ж пропагандисти стосовно подій в Бєлгородській області поширюють лише заяву прессекретаря Путіна Пєскова про те, що президент РФ знає про прорив нібито "українських диверсантів". Також пропагандисти переконують, що цією інформацією українців намагаються відволікти від нібито захоплення міста Бахмут росіянами.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у березні, коли на Брянщину зайшли бійці РДК, зазначав, що історії про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. У ГУР тоді ж сказали, що події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян РФ.

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