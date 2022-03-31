Вишгород - наш, невдовзі будуть ще хороші новини, - заступник начштабу Сухопутних військ

Сили оборони України розвивають контрнаступ на захоплених російськими окупантами напрямах Київської області. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, пише "Ліга".

Він анонсував "хороші новини" вже найближчим часом.

"Найближчим часом на нас чекають хороші новини. І повірте мені, вони будуть. Я знаю, що багато переживаєте за Бучу, за Вишгород... Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже хороші новини", – сказав бригадний генерал, зазначивши, що у сил оборони "вже є успіх на багатьох напрямках".

Він додав, що не хоче забігати наперед, тому що "взяти й утримати під контролем – це різні речі", але озвучив приблизний час анонсованих новин – "день-два".

"Ще день-два – і знатимемо, бачитимемо прекрасну картину і далі розвиватимемо успіх", – зазначив він.

Тим часом, підкреслив Грузевич, не повинно бути жодного шапкозакидництва, оскільки навколо Києва "ще достатньо сил ворога, щоб завдати удару або спробувати завдати удару". Насамперед, додав він, ідеться про ракетні удари, яких з кожним днем усе більше.

"Війська ППО готові, більшість ракет збиваємо. Авіація противника боїться заходити в зону ураження нашими Повітряними силами. <...> Хочу запевнити всіх, що ворога в Києві не буде. Принаймні живого. Можна не хвилюватися", – сказав генерал.

Нагадаємо, 28 березня українські військові звільнили Ірпінь. Після чого в Генштабі заявили про часткове відведення військ з Київського напряму.