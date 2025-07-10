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На Міжнародному фестивалі у Карлових Варах українські фільми здобули кілька нагород

Фільм "Вакуум" Єлизавети Сміт отримав спеціальну нагороду від фонду Eurimages,а фільм "Дівія" Дмитра Грешка став одним із переможців програми proMOTION 2025.

CultHub
На Міжнародному фестивалі у Карлових Варах українські фільми здобули кілька нагород
Фото: TABOR Production, Karlovy Vary International Film Festival

На Karlovy Vary International Film Festival, що належить до категорії «А», цього року Україну представили низку проєктів та прем’єрних фільмів. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український Інститут. 

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У програмі Central Stage індустрійної секції, яка проводиться у партнерстві з Українським інститутом та кіноінститутами країн Центральної Європи, презентували 14 проєктів повнометражних ігрових фільмів із восьми країн. Серед них – два українські: «Вакуум» Єлизавети Сміт та «Фільм про фільм» Івана Тимченка.

Проєкт «Вакуум» здобув спеціальну нагороду від фонду Eurimages. Журі відзначило картину грошовим призом у 20 000 євро для подальшої розробки та спільного виробництва.

Фото: TABOR Production, Karlovy Vary International Film Festival

«Ми з гордістю нагороджуємо цей український повнометражний дебют, дія якого розгортається в Одесі. Фільм досліджує універсальний вплив втрати і те, як відсутність формує ідентичності та спільноти, підкреслюючи важливість пам'яті, поки не стало надто пізно».

У основному конкурсі фестивалю показали фільм «Дівія» Дмитра Грешка, який став одним із переможців програми proMOTION 2025.

Також українське документальне кіно було широко представлене у програмі «Горизонти»: тут відбулися покази стрічки Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» та фільму Катерини Горностай «Стрічка часу» (переможець proMOTION 2025)

Фото: TABOR Production, Karlovy Vary International Film Festival

У секції Pragueshorts глядачі побачили короткометражну роботу Анастасії Фалілєєвої «Я померла в Ірпені».

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах триватиме до 12 липня.

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