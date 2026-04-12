У МЗС Ірану заявили про "розбіжності" у ключових питаннях під час переговорів із США

Переговори між США та Іраном, які відбулися в Ісламабаді, завершилися без досягнення угоди через розбіжності щодо кількох ключових питань.

Про це повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї, пише CNN із посиланням на іранські державні ЗМІ.

За словами Бакаї, сторони змогли досягти домовленостей з окремих напрямків, однак щодо «двох або трьох ключових питань» залишилися суттєві розбіжності. Він наголосив, що не варто було очікувати укладення угоди вже після першого раунду перемовин.

«Дипломатія ніколи не закінчується», — зазначив представник іранського зовнішньополітичного відомства, додавши, що Тегеран продовжить контакти з Пакистан та іншими партнерами в регіоні.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що переговори тривали 21 годину і включали «низку змістовних обговорень». Водночас він визнав, що сторони не змогли досягти прогресу.

За його словами, головною перешкодою стала відсутність чітких зобов’язань з боку Ірану щодо відмови від розробки ядерної зброї.

«Ми дуже чітко окреслили наші “червоні лінії”, однак іранці вирішили не приймати наших умов», — заявив Венс.

Він підкреслив, що ключовою вимогою Вашингтона є довгострокова гарантія того, що Іран не прагнутиме створити ядерну зброю та не розвиватиме можливості для її швидкого отримання.

За інформацією Axios, розбіжності також стосувалися вимоги Тегерана контролювати Ормузьку протоку, а також небажання відмовлятися від запасів збагаченого урану.

Після завершення переговорів американська делегація повертається до США. Венс зазначив, що запропоновані умови є «остаточними та найкращими» з боку Вашингтона.