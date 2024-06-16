Стартує другий день Глобального саміту миру. Учасники сфокусуються на трьох пунктах

У Швейцарії стартує другий день Глобального саміту миру – української ініціативи, покликаної встановити справедливість і притягнути Росію до відповідальності.

Сьогодні учасники – 101 країна та міжнародна організація – сфокусуються на обговоренні трьох тем, обраних пріоритетними. Це ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення цивільних і військових полонених та повернення депортованих дітей – пункти формули миру, в яких зацікавлена максимальна кількість країн.

"Сьогодні делегації фокусуються на трьох конкретних проблемах глобального інтересу, які безпосередньо впливають на велику кількість людей. Розвиток загального розуміння є першим кроком до зміцнення довіри", – йдеться у повідомленні швейцарського МЗС.

#UAPeaceSummit | Today, delegations will focus on three concrete issues of global interest that directly affect a large number of people.



Developing a common understanding is a first step toward building trust 🤝#PathToPeace pic.twitter.com/PUH36KRBjL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 16, 2024

Як минув перший день установчого Глобального саміту миру: основні новини

Учора на курорті Бюрґеншток стартував дводенний Глобальний саміт миру. Його готували Україна спільно зі Швейцарією. Українська делегація складається з дев'яти людей, а очолює її президент Володимир Зеленський. Учасниками заходу стали країн з усіх континентів.

Зеленський сказав, що об'єднати вдалося 101 країну та міжнародну організацію. За його словами, також є держави, які не беруть участі, але висловили зацікавленість. Комюніке саміту буде відкритим для підписання країнами, які не приїхали.

Україна розраховує, що Китай також долучиться до мирного процесу, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що Китай на саміті не присутній, але стежить за ним.

Стежила за ним і Росія – завдяки журналістам своїх ресурсів, які були допущені на саміт за вимогою швейцарської сторони.

Швейцарія в межах саміту запропонувала створити простір для прямих переговорів України з Росією. Президентка Віола Амгерд, яка приймала саміт, сказала, що якщо "ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють".

Президент Зеленський сказав, що "зараз тут немає Росії, тому що якби Росія була зацікавлена в мирі – не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий".

Єрмак сказав, що спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії. Це може відбутися вже на другому саміті. Його заступник, Ігор Жовква, уточнив, що прямих переговорів із росіянами в межах саміту бути не може – це навіть не обговорюється.

В межах заходу відбулося перше пленарне засідання саміту, де за одним столом зібралися лідери та високопосадовці різних країн, а також представники організацій. Під час виступів президент Франції Еммануель Макрон сказав, що миром не може стати українська капітуляція. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни. Польський президент Анджей Дуда поклав відповідальність за війну винятково на Росію, але закликав не забувати про роль Олександра Лукашенка. А фінський президент Стубб висловив точку зору, що Україна починає мирний процес із позиції сили.