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Кім Чен Ин заявив, що має право знищити Південну Корею у будь-який час

Він сказав, що Сеул "відкинув зусилля Пхеньяна" щодо співпраці.

Кім Чен Ин заявив, що має право знищити Південну Корею у будь-який час
Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що він має право знищити Південну Корею.

Про це пише Bloomberg.

Кім зробив таку заяву під час відвідин Міністерства оборони з нагоди святкування річниці заснування армії Кім Чен Ин.

Він заявив, що “маріонетки” Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.

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Тому було правильно назвати Південну Корею “основним ворогом”, цитує його слова KCNA. 

А тому “її можна атакувати та знищити в будь-який час”.

  • Нещодавно парламент Північної Кореї скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю.
  • У січні стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче виключити концепцію “мирного возз'єднання” з Південною Кореєю з конституції своєї держави.
  • Режим Кіма розпочав 2024-й рік із проведення артилерійських навчань із бойовою стрільбою поблизу південнокорейського прикордонного острова, який став місцем одних з найсмертоносніших протистоянь між двома Кореями з часів закінчення Корейської війни 1950-1953 років. Кім Чен Ин не визнає кордону, проведеного після війни біля західного узбережжя силами, які очолювали США.
  • Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Глава КНДР мотивує таке рішенння потребою протистояти, як він назвав, "безпрецедентним конфронтаційним крокам США". За словами Кіма, Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Зокрема, Північна Корея поглиблює зв’язки з Росією.
  • Торік у листопаді Південна Корея через запуск КНДР супутника-шпигуна розірвала п'ятирічну угоду, спрямовану на зниження військової напруженості між країнами. Сеул відновив наглядові польоти вздовж спільного кордону.
  • Пхеньян відповів тим ж і направив військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю.
  • У грудні Білий дім оприлюднив заяву про те, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму Кіма”.
  • Вже після цього під час ключового засідання правлячої Робітничої партії лідер КНДР пообіцяв запустити три додаткові військові супутники-шпигуни та розвивати ядерний потенціал.
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