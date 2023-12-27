Ексклюзивне казино Billionaire Casino знову відкриває свої двері для гравців

Серед основних можливостей для гостей доступні дві ігрові зали та три персональні гральні кімнати.

З 8 грудня, в історичному центрі Києва, у готелі Intercontinental Kyiv після тимчасового припинення відновлює свою роботу Billionaire Casino, що входить у групу компаній FAVBET.

Згідно з рішенням Комісії від 20 листопада, Billionaire Casino отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в гральних закладах казино № 276 від 18.09.2023.

Серед основних можливостей для гостей доступні дві ігрові зали та три персональні гральні кімнати. У цих кімнатах пропонуються популярні азартні ігри, такі як блекджек, рулетка, покер та гральні автомати. Billionaire Casino надає VIP-сервіс, який включає трансфер на авто, проживання в готелі преміумкласу Intercontinental Kyiv, баром з ексклюзивними напоями та сигарною картою.

4 грудня КРАІЛ повідомляли, що від ТОВ «ФАВБЕТ ВІП КАЗІНО» надійшли оплати у розмірі понад 16 млн грн за перший рік дій ліцензій, нагадують експерти з Проінтернет, сайту з оглядів онлайн-казино. Ці оплати стосуються гральних столів, гральних автоматів та гральних столів з кільцем рулетки.

Billionaire Casino стало першим легальним казино в Києві, відкрившись 12 травня 2021 року. Його відновлення позначає новий етап розвитку азартного бізнесу в Україні, а також сприяє створенню нових робочих місць і росту економіки. Нові можливості та ексклюзивні сервіси роблять це місце привабливим для гравців, які цінують комфорт та високий стандарт обслуговування.

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