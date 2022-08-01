Порівняння ліцензій онлайн казино в Україні та Європі

Наразі український ринок азартних розваг набув легального статусу за рахунок впровадження системи державного ліцензування його учасників. При цьому багато компаній, які працюють на території України як оператори онлайн-казино, також працюють у країнах Європейського Союзу. Спробуємо розібратися у специфіці ліцензування казино в Україні та країнах ЄС.

Матеріали підготовлені за допомогою гемблінг видання Prointernet, де робляться огляди топових казино.

Умови легалізації гральних онлайн-майданчиків в Україні

Як для нового, так і для вже наявного бізнесу, ліцензованого в інших країнах і існуючого раніше на хостингу десь за кордоном, необхідна реєстрація домену.ua. Наявність домену. ua та реєстрація власної торгової марки - це ті законодавчі умови, виконання яких є першочерговим для легального здійснення успішного бізнесу в Україні.

Крім того, на сайті або у додатку необхідно позначити правила проведення азартних ігор, які відповідають вимогам чинного законодавства. Їх слід ретельно розробити з огляду на особливості виду вашого онлайн-ресурсу.

Організатору азартних ігор варто подбати про надання сертифікатів для своєї онлайн-платформи від Комісії регулювання з азартних ігор та лотерей. Поки що особливості сертифікації обумовлюються, але щоб легалізація відбулася, сертифікати залишаються важливим пунктом на шляху до неї.

На сайті/додатку також має бути зазначена інформація щодо боротьби з ігровою залежністю, особливостях проведення відповідальної гри, а також дані, що містять назву підприємства, номер ліцензії, код ЄДРПОУ тощо.

Майбутньому власнику належить також привести низку технічних умов у відповідність до офіційних вимог. А це насамперед забезпечення проведення чесної гри, можливості системи казино/букмекерської контори/покерного майданчика проводити ідентифікацію учасників та гарантувати безпечну обробку наданих ними персональних даних.

Український ринок наразі приймає ще нові казино для видачі ліцензії КРАІЛ, яка поповнить державну казну новими надходженнями.

Які ліцензії використовують онлайн-казино у Європі?

У Європі є кілька ліцензій на різні операції і, перш за все, сфери застосування в Європі. Особливо важливо, щоб онлайн-казино в Європі мали ліцензію хоча б однієї країни ЄС чи заморської території ЄС.

Мальта

Одна з найбільш широко використовується, якщо не найпоширеніша ліцензія в Європі. Маючи ліцензію на Мальті, онлайн-казино можуть працювати більш ніж у 180 країнах. Перевага для гравців тут у тому, що Мальта є країною ЄС і тому ліцензія прив'язана до суворих правил.

Кюрасао

Багато онлайн-казино в Європі покладаються на ліцензію, видану голландською заморською територією Кюрасао, яка також підпадає під суворі правила ЄС. Для компаній Кюрасао становить особливий інтерес для компаній, оскільки податок на прибуток тут становить лише 2%.

Гібралтар

Ця ліцензія в основному використовується казино, які працюють у Великій Британії, оскільки Гібралтар є однією із заморських територій цієї держави.

Порівняння ліцензій популярних онлайн-казино в Україні та ЄС