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Олімпіада-2024. День 1. Харькова та Кривицька продовжують боротьбу за медалі. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні офіційно стартували Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Олімпіада-2024. День 1. Харькова та Кривицька продовжують боротьбу за медалі. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Влада Харькова (праворуч) з України під час жіночого матчу на шпагах.
Фото: EPA

15:11. Українка Влада Харькова вже на доріжці! Удачі, чемпіонко!

15:00. Niech żyje wolna Polska! Перший номер світового рейтингу WTA Іга Свьонтек перемогла Ірину-Камелію Бегу з Румунії в 1/32 фіналу олімпійського турніру з тенісу. Польська подруга України здолала суперницю у двох сетах за 1 годину 46 хвилин.

Іга Свьонтек з Польщі під час матчу першого раунду жіночого одиночного розряду проти Ірини-Камелії Бегу з Румунії на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Іга Свьонтек з Польщі під час матчу першого раунду жіночого одиночного розряду проти Ірини-Камелії Бегу з Румунії на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 27 липня 2024 рік.

14:50. Стрільці продовжують поступатися... Олена Костевич не пройшла до фіналу у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м). До фінальної частини змагань виходить 8 найкращих спортсменів, а українка показала 19 результат з 572 очками. 2 липня вона змагатиметься у кваліфікації зі стрільби з швидкострільного пістолета (25 м).

14:30. Проміжні результати командних видів спорту. Баскетбол, чоловіки: Австралія – Іспанія (92:80). Волейбол, чоловіки: Японія – Німеччина (2:3). Гандбол, чоловіки: Іспанія – Словенія (25:22), Угорщина – Єгипет (32:35). Хокей на траві, чоловіки: Велика Британія – Іспанія (4:0), Бельгія – Ірландія (2:0). 

Марк Міраллес (ліворуч) з Іспанії та Семюель Ворд (праворуч) з Великої Британії під час матчу чоловічого пулу в рамках змагань з хокею на траві в рамках Олімпійських ігор 2024 року в Парижі на стадіоні Ів-дю-Мануар у Коломбі, Франція, 27 липня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG
Марк Міраллес (ліворуч) з Іспанії та Семюель Ворд (праворуч) з Великої Британії під час матчу чоловічого пулу в рамках змагань з хокею на траві в рамках Олімпійських ігор 2024 року в Парижі на стадіоні Ів-дю-Мануар у Коломбі, Франція, 27 липня 2024 рік.

Збірна України з футболу сьогодні зіграє у другому турі групового етапу Олімпіади проти команди Марокко. Початок – о 18:00 за Києвом.

14:25. Олімпійський рекорд у студію! Іспанський баскетболіст Руді Фернандес бере участь у шостій Олімпіаді в історії! Він – рекордсмен за цим показником в олімпійському баскетболі.

Іспанський баскетболіст Родольфо &quot;Руді&quot; Фернандес під час матчу.
Фото: EPA/UPG
Іспанський баскетболіст Родольфо "Руді" Фернандес під час матчу.

14:00. Поєдинки 1/8 фіналу з фехтування на шпагах розпочнуться о 15:00. Влада Харькова змагатиметься з японкою Міхо Йосімурою, а Олена Кривицька – з канадійкою Руєн Сяо. До слова, остання – це сенсація Парижу, адже фехтувальниці всього 16 років!

13:55. Українська жіноча четвірка (Євгенія Довгодько, Анастасія Коженкова, Дарина Верхогляд та Катерина Дудченко) з академічного веслування приплила другою у кваліфікації та вийшла до фіналу змагань. Браво! Фінал змагань відбудеться 31 липня.

13:45. Цікаво, чому ми не згадуємо про теніс? Матч Ангеліни Калініної (WTA №47) та Аранчі Рус (WTA № 62) з Нідерландів відклали через дощ.

13:40. + дві українки в 1/8 фіналу з фехтування на шпагах! Владислава Харкова розгромила Маргеріті Гуцці Вінсенті з США (15:6), а Олена Кривицька виявилася сильнішою за кенійку Олександру Ндоло (13:12). Водночас Джоан-Фейбі Бежура прикро поступилася француженці Ауріані Малло (13:14) у драматичному матчі.

13:14. Якщо фехтувальниця Джоан-Фейбі Бежура переможе на старті 1/16 фіналу, то зможемо трішки заспокоїтися щодо цієї дисципліни. Харькова і Кривицька свої перші поєдинки уже провели:) 

12:58. Ще одна сумна новина: Павло Коростильов і Віктор Банькін не змогли кваліфікуватися до фіналу кульової стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів, посівши 12-те і 11-те місця відповідно.

12:55. Анна Письменська і Вікторія Кесарь завершили виступи у стрибках у воду з триметрового трампліну на сьомій позиції з 251.37 очками в активі. Переможницями змагань очікувано стали представниці Китаю. Піднебесна завоювала вже другу золоту медаль Олімпіади у Парижі. "Срібло" і "бронзу" здобули США і Велика Британія відповідно.

Китаянки Чан Яні та Чень Івень з Китаю змагаються у фіналі жіночого синхронного стрибка з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Паризькому центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 27 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Китаянки Чан Яні та Чень Івень з Китаю змагаються у фіналі жіночого синхронного стрибка з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Паризькому центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 27 липня 2024 року.

12:45. Одягніть окуляри, бо зараз може засліпити! Олімпійські медалі Парижу-2024, зроблені зі сталі Єйфелевої вежі. Віримо, що українців же сьогодні відкриють свій особистий медальний залік.

12:37. Зараз тривають змагання з фехтування і стрибків у воду. Тримаємо кулачки за українців. Стрибунки Анна Письменська і Вікторія Кесарь поки йдуть сьомими у синхронних стрибказ з триметрового трампліна.

12:55. За півгодини у справу вступить ЛЕГЕНДА української стрільби Олена Костевич. Олімпіада у Парижі стане для українки шостою в кар'єрі. Олена змагатиметься у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета (10 м).

12:35. Китай – перший володар золотої медалі Парижу-2024! Піднебесна перемогла Республіку Корею у фіналі стрільби з гвинтівки (10 м) – 16:12. Вітаємо Хуана Юйтіна й Шен Ліхао!

12:25. Дільшот Халматов вилетів з Олімпіади-2024! Українець поступився Єлдосу Сметову з Казахстану (0:1). Завтра, 28 липня, свої сили випробує Богдан Ядов (66 кг).

12:10. Є перша медаль у Парижі-2024! Збірна Казахстану стала бронзовим призером у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. У поєдинку за третє місце казахи розгромили Німеччину (17:5).

12:00. Розпочинаємо медальні змагання з перемоги! Дзюдоїст Дільшот Халматов (60 кг) стартував з перемоги над узбекистанцем Достоном Рузієвим (1:0). В 1/8 фіналу українець зустрінеться з казахом Єлдосом Сметовим. Орієнтовний початок 1/8 фіналу – о 12:15. 

Вітаємо, друзі! Сьогодні, 27 липня, розпочався перший змагальний день літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Перші медалі змагань розіграють дзюдоїсти (Дільшот Халматов), стрибунки у воду (Анна Письменська, Вікторія Кесарь) шпажисти (Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан-Фейбі Бежура) та велосипедисти (Юлія Бірюкова).

У командних змаганнях свій другий поєдинок проти команди Марокко зіграє олімпійська збірна України. Крім того, у перший день змагань розіграють медалі з регбі-7 (чоловіки). У півфіналі Австралія зустрінеться з Фіджі, а ПАР – з Францією.

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