Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Київ балістикою і дронами (доповнено)

Також вибухи лунали у Дніпрі та на Одещині.

Росіяни атакували Київ балістикою і дронами (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. У столиці лунали вибухи, мер Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони. Згодом ворог вдарив по місту дронами, а потім знову запустив ракети. 

Станом на 7:11, за даними Кличка, відомо про одну жертву, водночас голова Київської міської військової адміністрації Віталій Ткаченко повідомив про двох жертв. Ще двоє людей поранені.

Обох потерпілих жінок госпіталізували.

Загинула людина в Дніпровському районі, де уламки дрона влучили в 16-поверховий будинок на рівні 6 поверху. За іншою адресою – падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння, і вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку.

Печерський район: падіння уламку ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.

Дарницький район: постраждала жінка внаслідок падіння уламків на нежитлову будівлю. Влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. Влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Загорання на рівні 14-15 поверхів. Також уламки впали на гуртожиток.

У Солом'янському районі– падіння уламків на гаражі.

Станом на 7:14 атака по місту триває. Перші вибухи в столиці лунали близько 1 години ночі. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies