Росіяни атакували Київ балістикою і дронами (доповнено)

Також вибухи лунали у Дніпрі та на Одещині.

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. У столиці лунали вибухи, мер Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони. Згодом ворог вдарив по місту дронами, а потім знову запустив ракети.

Станом на 7:11, за даними Кличка, відомо про одну жертву, водночас голова Київської міської військової адміністрації Віталій Ткаченко повідомив про двох жертв. Ще двоє людей поранені.

Обох потерпілих жінок госпіталізували.

Загинула людина в Дніпровському районі, де уламки дрона влучили в 16-поверховий будинок на рівні 6 поверху. За іншою адресою – падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння, і вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку.

Печерський район: падіння уламку ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.

Дарницький район: постраждала жінка внаслідок падіння уламків на нежитлову будівлю. Влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. Влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Загорання на рівні 14-15 поверхів. Також уламки впали на гуртожиток.

У Солом'янському районі– падіння уламків на гаражі.

Станом на 7:14 атака по місту триває. Перші вибухи в столиці лунали близько 1 години ночі.