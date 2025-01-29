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Армія РФ атакувала 10 громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів поранення отримав мирний мешканець.

Армія РФ атакувала 10 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 29 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 106 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 131 вибух.

По Глухівській громаді росіяни вдарили дронами, поранення отримав цивільний житель, пошкоджено 2 автомобілі.

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Білопільську, Есманьську, Шалигинську та Краснопільську громади загарбники атакували мінометами та дронами.

По Середино-Будській громаді армія РФ била з артилерії та дронами, а по Хотінській - КАБами, дроном та артилерією.

Великописарівську громаду окупанти атакували дронами, Зноб-Новгородську - артилерією, а Путивльську - мінометами.

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