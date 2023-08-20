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Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16, - Зеленський

Літаки нададуть після тренування наших пілотів та інженерів.

Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський сфотографувався біля літака F-16 із премʼєром Нідерландів Марком Рютте.

Фото Зеленський виклав у своєму Телеграм-каналі.

"F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!", - написав Зеленський.

Трохи згодом президент оприлюднив подробиці домовленості.

"Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", - написав президент.

"Завершено важливу роботу, яка пришвидшить процес отримання літаків Україною. Вдячні прем’єр-міністру Марку Рютте за його підтримку. А ще хочу скористатись можливістю, аби подякувати президенту США Джо Байдену, раднику президента США з нацбезпеки Джейку Саллівану. Не казав про це раніше, але ми працювали з ним над питанням F-16 ще з весни. І все вдалося", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Вдень 20 серпня президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою і командою прибув до Нідерландів.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти, інженери й техніки вже розпочали навчання на винищувачах F-16. До програми навчання включили вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної недостатньо для фахівців. Мінімальний термін на підготовку пілотів становить шість місяців, скільки мають навчатися інженери й техніки − невідомо.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, винищувач F-16 вже був в Україні та сідав на наші аеродроми.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон схвалить надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать відповідні навчання.

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