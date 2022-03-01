З початку війни на Київщині загинуло 19 цивільних, серед них дитина

Триває досудове розслідування за фактами ракетних обстрілів населених пунктів регіону військами Росії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Дії країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

“За даними слідства, військовослужбовці Російської Федерації ведуть масований обстріл по житлових кварталах населених пунктів Київщини”, – зазначили у прокуратурі.

Так, ввечері 28 лютого ворожі ракети влучили у п’ятиповерховий гуртожиток у м. Васильків та триповерховий гуртожиток у м. Біла Церква.

Через обстріли у с. Калинівка Фастівського району зруйновано три житлові будинки. На території області зафіксовано пошкодження снарядом будівлі пологового будинку.

Внаслідок обстрілів загарбників зруйновано інфраструктуру міст, поранення отримали п’ять мирних мешканців, четверо загинули.

Загалом, з початку вторгнення збройних сил РФ до України, на території Київської області загинуло 19 цивільних осіб, з них 1 дитина.

Прокурори продовжують фіксувати та документувати всі випадки порушення міжнародного гуманітарного права підрозділами збройних сил РФ.

Розслідування відбувається за процесуального керівництва органів прокуратури Київської області.

Нагадаємо, згідно з попередньою інформацією МОЗ, за п'ять днів війни з російськими окупантами в Україні серед цивільного населення загинуло 352 людини, з них 16 дітей.