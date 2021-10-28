МОЗ закликає користуватися не пластиковими захисними масками, а звичайними

Захисні маски з прозорого пластику, які часто використовують працівники сфери громадського харчування та обслуговування замість звичайних медичних масок, не вважаються засобом індивідуального захисту.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

У Центрі нагадали, що захисні медичні маски потрібні:

для контролю джерела інфекції (навіть якщо людина не має симптомів, вона може бути носієм збудника);

як засіб індивідуального захисту для здорових людей, аби захиститися при контакті із хворим.

"Маски захисні прозорі пластикові» через особливості своєї конструкції, а саме - нещільного прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту. Бо лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку як користувача, так і оточуючих. До того ж такі «пластикові маски» не відносять до засобів індивідуального захисту, а тому вони не можуть замінити використання захисних медичних масок або захисних щитків", - йдеться у повідомленні.

МОЗ закликає українців користуватися "правильними" масками та використовувати їх відповідально. Маски необхідно носити навіть тим, хто вакцинувався.

"Маска має повністю закривати рот і ніс. Продовжувати носити маски потрібно, навіть якщо ви отримали дві дози вакцини від COVID-19. Пам’ятайте, що вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МОЗ відповіло на питання, пов'язані з носінням масок у період пандемії коронавірусу. Серед іншого, зазначалося, що через носіння маски людині не може забракнути кисню та вона не може отруїтися вуглекислим газом.

Минулого року Всесвітня організація охорони здоров'я посилила правила носіння масок під час пандемії. В оновленому керівництві з використання рекомендовано носити маски всередині і поза приміщеннями, якщо при цьому неможливо дотримуватися соціальної дистанції. У погано провітрюваних приміщеннях ВООЗ радить носити маски завжди, незалежно від дистанції.

Ці рекомендації ВООЗ поширюються на дорослих і дітей старше 12 років. Люди з груп ризику (літні та ті, що мають хронічні захворювання) повинні носити маску при неможливості дотримуватися дистанції.

Дітям до п'яти років ВООЗ не рекомендує носити маску. Для дітей старшого віку - від 6 до 11 років - рішення про носіння маски повинно прийматися виходячи з епідеміологічної обстановки і вміння дитини поводитися з маскою, а також можливості контролю з боку дорослого.

Раніше у ВООЗ заявляли, що якщо 95% людей носитимуть маски, необхідності у локдаунах не буде.