Названо ім'я військового, який загинув 5 квітня біля Авдіївки

У понеділок, 5 квітня, від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області.
Про це повідомила Монастирищенська міська громада.
"Захищаючи честь і незалежність нашої держави на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув один із її синів - молодий, сильний духом наш земляк Владислав Анатолійович Мороз", - йдеться в некролозі.
Мороз був мешканцем села Халаїдове (Уманський район).
Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак.
Нагадаємо, що 5 квітня на Донбасі загинуло двоє військових. Ще один загинув біля Золотого-4 на Луганщині.
Крім того, 3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади, уродженець Луцька.
Через те, що з початку місяця було вбито вже трьох військових, Україна ініціювала екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи.