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Названо ім'я військового, який загинув 5 квітня біля Авдіївки

З початку квітня на фронті загинуло вже троє українських військових.

Названо ім'я військового, який загинув 5 квітня біля Авдіївки
Фото: monastyrysche-gromada.gov.ua

У понеділок, 5 квітня, від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області.

Про це повідомила Монастирищенська міська громада.

"Захищаючи честь і незалежність нашої держави на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув один із її синів - молодий, сильний духом наш земляк Владислав Анатолійович Мороз", - йдеться в некролозі.

Мороз був мешканцем села Халаїдове (Уманський район).

Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак.

Нагадаємо, що 5 квітня на Донбасі загинуло двоє військових. Ще один загинув біля Золотого-4 на Луганщині.

Крім того, 3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади, уродженець Луцька.

Через те, що з початку місяця було вбито вже трьох військових, Україна ініціювала екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи.

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