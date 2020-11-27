Учені знайшли ще один доказ, що життя на Землю могли занести комети

Дослідження частинок пилу з ядра комети 67P/Чурюмова - Герасименко показало наявність у них фосфору у твердій формі. Це означає, що всі необхідні для виникнення життя хімічні елементи можуть бути принесені на Землю кометами.

Відкриття зробила міжнародна команда вчених під керівництвом Гаррі Літо (Harry Lehto) з факультету фізики і астрономії Університету Турку (Фінляндія). Роботу опублікували в щомісячнику Королівського астрономічного товариства, пише Naked science.

Незважаючи на те що місія Rosetta завершилася понад чотири роки тому, обсяг отриманих завдяки їй даних досі не до кінця оброблений. Дослідники аналізували дані з інструменту COSIMA (COmetary Secondary Ion Mass Analyser), який був важливою частиною корисного навантаження зонда Rosetta. Цей апарат протягом двох років займався докладним вивченням комети 67P/Чурюмова - Герасименко з відстані кілька кілометрів. Серед іншого зонд захопив частинки пилу, що літають навколо неї. Їх вибило з ядра комети або струменями газу через випаровування речовини, або в результаті зіткнення з космічним пилом.

Створений німецьким Інститутом позаземної фізики імені Макса Планка (MPE) прилад COSIMA аналізував хімічний склад пилу за допомогою механізму мас-спектрометрії вторинних іонів. Це означає, що зразки обстрілювали іонами індію, а потім вивчали спектр виниклих у досліджуваному матеріалі вторинних іонів. В одній із серій таких експериментів виявили іони фосфору (P+). Оскільки зразки були тверді і зібрані у відкритому космосі без навколишнього газу, з цього випливало одне: в матеріалі з ядра комети є тверді сполуки фосфору.

"Наявність цього хімічного елемента в нелетких з'єднаннях, наприклад породах на зразок апатитів, дозволяє йому переміщатися між різними космічними тілами. А отже, такий механізм можна розглядати як одну з відповідей на питання, чому Земля настільки багата найнеобхіднішими для виникнення життя елементами. Крім того, додатково до фосфору на кометі виявили фтор у твердій формі, хоча це і не настільки гучна новина - він зустрічався й раніше", - зазначає видання.

Переважна більшість відомих людині біологічних молекул містять шість ключових хімічних елементів. Їх позначають абревіатурою CHNOPS: вуглець (C), водень (H), азот (N), кисень (O), фосфор (P) і сірка (S). Без них неможливе життя, оскільки сполуки цих елементів забезпечують найважливіші функції практично всіх клітин. Звідки на Землі так багато перших чотирьох (CHON), було відомо давно - ними багаті астероїди класу C, які часто падають на нашу планету. Сірка теж питань не викликала: на неї багаті багато твердих порід.

А ось з фосфором ситуація донедавна була незрозуміла. Деяку кількість фосфору виявляли в газоподібній формі навколо молодих зірок і в комах комет. Але щоб хімічний елемент у великих кількостях міг потрапити на Землю або інше небесне тіло, він повинен бути в твердій формі. Це відкриття надзвичайно важливу для розуміння поширеності необхідних для виникнення життя хімічних елементів.

Європейський міжпланетний зонд Rosetta був виведений у космос 2 березня 2004 року. Основним завданням зонда було дослідження комети Чурюмова-Герасименко. Автоматичній станції знадобилося 10 років, щоб підлетіти до досліджуваного об'єкта. За цей час зонд подолав у космічному просторі більш ніж 6,4 млрд км, кілька разів зближувався з іншими небесними тілами, до пункту призначення прибув у 2014-му і перебував на орбіті комети. Завершив свою місію він 30 вересня 2016 року.

На думку одного з першовідкривачів комети Клима Чурюмова, космічний апарат "Розетта" довів, що життя не могло зародитися на Землі.