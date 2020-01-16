В Крыму обвиняемый правозащитник Машарипов заявил о пытках ФСБ

Крымский правозащитник Юнус Машарипов, обвиняемый ФСБ России в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, на заседании подконтрольного России Ялтинского городского суда 16 января заявил о применении к нему пыток.

Об этом сообщил адвокат Юнуса Машарипова Алексей Ладин, передает Крым.Реалии.

По словам адвоката, в ходе судебного заседания, которое проходило в закрытом режиме, был допрошен Машарипов, а также двое оперативников ФСБ, принимавших участие в следственных действиях.

"Юнус рассказал о пытках, которые применялись к нему. Он сказал, что сотрудники ФСБ пытали его током, открытым огнем, издеваясь над ним, выбивая признательные показания. Потом они взяли генетический материал, никак не оформив это процессуально. И потом генетический материал оказался на взрывчатке", - рассказал Алексей Ладин.

Также адвокат отметил противоречия в протоколе осмотра места преступления.

"Люди идут осматривать схрон со взрывчаткой, то есть должны присутствовать меры безопасности, взрывотехник. А они пошли вместе с представителями общественности, вскрыли гараж, достали там все детонаторы, взрывчатку. Вскрывали гараж кувалдой, то есть зная, что там якобы есть взрывчатка, которая может взорваться, кувалдой вскрывали дверь гаража. По словам Юнуса, специалист-взрывотехник был, но он стоял и снимал все на камеру", - отметил адвокат.

Подконтрольный России Ялтинский городской суд 16 декабря 2019 года начал повторное рассмотрение по существу уголовного дела в отношении правозащитника Юнуса Машарипова, обвиняемого российской ФСБ в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Машарипова задержали и арестовали в сентябре 2017 года. По словам правозащитника, сотрудники ФСБ России били его и пытали током, поэтому ему пришлось оговорить себя. Он рассказывал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушениях прав детей, пенсионеров".

Ранее провластный крымский телеканал "Крым 24" опубликовал видео допроса ФСБ правозащитника. Во время допроса Машарипов сообщил, что "собирал информацию о социально-политической ситуации в Ялте, разбрасывал шприцы по пляжам для срыва туристического сезона, совершил поджог леса и распространял антироссийские листовки". Как говорится на видео, Машарипов делал это "по инициативе Меджлиса крымскотатарского народа, а курировали его сотрудники Службы безопасности Украины".

Глава Меджлиса Рефат Чубаров в комментарии Крым.Реалии опроверг эту информацию.

Подконтрольный России Ялтинский горсуд приговорил Машарипова к 4 годам колонии и штрафу в 110 тыс. рублей (около 41 тыс. гривен) по обвинению в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Кассационная инстанция российского Верховного суда Крыма удовлетворила жалобу Машарипова.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Юнуса Машарирова политзаключенным.