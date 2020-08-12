Піскун пропонує провернути генпрокурору і голові Верховного Суду право протесту

"Це одна з пропозицій, яка дуже всім сподобалась".

Серед норм, які пропонує повернути до Кримінально-процесуального кодексу радник генерального прокурора Святослав Піскун, котрий займатиметься напрацюванням законодавчої бази, - право протесту генпрокурора і голови Верховного Суду. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Одна з пропозицій, яка дуже всім сподобалась, - це пропозиція повернути право протесту генерального прокурора і голови Верховного Суду на раніше рішення, що раніше набуло чинності. Що дає? Капец незаконної приватизації.

...Нововиявлені обставини, протест, і до побачення. Невиконання соціальних умов при приватизації комбінату - це нововиявлені обставини. Через 10 років скасували приватизацію який-небудь "... сталі". Що робитиме керівництво? Вішатися? Стрілятися?" - відзначив Піскун.

При цьому він не бачить загроз для зловживання генпрокурором своїм становищем.

"Сьогодні в Україні прийняті мільйони незаконних рішень за гроші, за великі гроші - відмазані від відповідальності злодії, вбивці, корупціонери мільярдних бабок, приватизатори за три копійки того, що треба було приватизувати за величезні гроші. І люди, яким пообіцяли, що будуть закриті соціальні питання, побудовані будинки, що будуть великі зарплати, викинуті. Люди пишуть до сьогоднішнього дня про незаконну приватизацію комбінату «Ятрань», який робив пиво в Донецьку. До сьогоднішнього дня. Ми поставимо умови: або скасовуємо приватизацію, або вони виконують соціальні гарантії", - резюмував радник генпрокурора.