Журі WPP не скасує нарогоду фотографу із РФ, але вибачилося за поєднання фото українки та окупанта

Надалі у конкурсі планують вдосконалювати правила та процедури роботи з заявками від фотографів, які працюють на державні установи.

Журі конкурсу World Press Photo вибачилося за поєднання фото української дівчинки та окупанта. Проте премія у фотографа із Росії залишиться.

Як пише Детектор медіа, йдеться про об'єднання в одну візуальну пару двох робіт: "Підземний польовий шпиталь" Нанни Хайтманн та "По той бік окопів" Флоріана Бахмайєра.

Фото: Сайт World Press Photo "Підземний польовий шпиталь" Нанни Хайтманн

"Ми не повинні були представляти ці дві фотографії як пару, оскільки це передбачає, що їх слід розглядати і розуміти лише в діалозі одна з одною. Це створює надто спрощену та хибну рівноцінність і відсуває на другий план історію, яку кожна з них розгортає сама по собі. Ці історії, тим часом, вказують лише на два аспекти поточної війни Росії проти України", – прокоментувала голова міжнародного журі Люсі Контичелло.

Як зазначається у відповіді WWP на запит видання, існує очевидна різниця між дитиною, яка страждає від наслідків війни, і муками солдата окупаційних військ, які спричиняють ці страждання.

Також організатори повідомили, що не скасовуватимуть нагороду, але надалі планують вдосконалювати правила та процедури роботи з заявками від фотографів, які працюють на державні установи.

При цьому будуть консультуватися з фотографами, які працюють у таких країнах, як Грузія та Україна, а також з фотографами, які працюють у країнах з репресивними режимами і часто намагаються робити "хорошу роботу у своїх власних складних ситуаціях".

У World Press Photo нагадали, що кожна робота оцінюється анонімно і члени журі не знають, хто є фотографами і на кого вони працюють. На наступних раундах суддівства надається обмежена інформація, наприклад, про національність та стать фотографа.

За словами оргіназаторів, вони також не погоджуються із твердженням Терещенка про "визволення Маріуполя", яке він озвучив в інтерв'ю 27 березня 2025 року для опису окупації цього міста російськими військами.

Організатори нагадали, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, російські бомбардування зруйнували Маріуполь, зокрема цивільні об'єкти, такі як пологовий будинок і театр, де ховалися люди. Також це місто залишається під російською окупацією і хоча російський уряд і ТАСС заперечують деякі з цих заяв, організатори "вважають їх очевидними фактами".

Стосовно нагороди Терещенка за фото із Грузії, то організатори наголосили, що робота отримала премію відповідно до критеріїв оцінювання World Press Photo.

"Незручним є той факт, що нагороджений проект був обраний за його власні заслуги — незалежно від особи фотографа або його роботодавця (про що не повідомляється журі), або поглядів фотографа. Ця робота була нагороджена відповідно до критеріїв оцінювання World Press Photo", – йдеться у відповіді.

У World Press Photo кажуть, що автентичність самих фотографій та подій, які вони документують,"не ставиться під сумнів".

"Де б ми не публікували ці фотографії, ми також гарантуємо, що вони будуть супроводжуватися точними і правдивими підписами - завдяки нашій команді авторів, дослідників і фактчекерів", – зазначили організатори.