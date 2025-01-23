"Оскар-2025" відбудеться за планом - попри пожежі у Лос-Анджелесі

Американська кіноакадемія офіційно підтвердила намір провести нагородження премією "Оскар" у заплановані терміни, незважаючи на заклики скасувати захід через лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Як пише The Guardian, виконавчий директор академії Білл Крамер заявив, що церемонія 2 березня стане "символом єднання глобальної індустрії кіно та відзнакою сміливості тих, хто боровся з вогнем".

Сценарій заходу буде складено таким чином, щоб "вшанувати Лос-Анджелес як місто мрій, продемонструвавши його красу та стійкість, силу, креативність та оптимізм на тлі останніх подій".

Помітною зміною стане відмова від номерів із виконанням наживо пісень-номінантів на найкращу кінокомпозицію. В академії стверджують, що це пов'язано з бажанням "більше звернути увагу на композиторів". Замість співів обіцяють "розповіді від самих творців про те, що стало для них натхненням та призвело до народження музики".

Оголосити номінантів на "Оскар" мають вже у четвер, 23 січня.