Три українські фільми потрапили до лонг-листа "Оскара"

Пресслужба Держкіно повідомила про включення трьох українських фільмів до лонг-листа премії Американської кіноакадемії "Оскар".

До попереднього списку із 169 стрічок потрапив іронічний детектив у жанрі "пострадянського нуару" "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка, а також документальні "Мирні люди" Оксани Карпович і "Порцелянова війна" Брендана Белломо і Слави Леонтьєва.

"Ля Палісіада" боротиметься за нагороду у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Дві інших стрічки претендуватимуть на статуетку за найкраще документальне кіно, яку минулоріч вперше в історії України здобув вітчизняний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.

17 грудня у США визначать шорт-листи із 15 фільмів, з яких журі оберуть топ-п'ятірку для участі у церемонії нагородження. Оголошення номінантів відбудеться 17 січня, а вручення нагород - 2 березня (ніч на 3 березня за київським часом).