США склали список із 60 венесуельців, проти яких можливі санкції через вибори, - Reuters

Ймовірно, йдеться про організаторів виборів, суддів та військових чиновників Венесуели.

Під час акції протесту венесуельської опозиції проти офіційних результатів президентських виборів у країні 28 липня, у Каракасі,

США склали список приблизно з 60 венесуельських урядовців і членів їх сімей, які можуть бути піддані санкціям. Причиною стали непрозорі президентські вибори у Венесуелі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

Пропонований список виділяє посадовців Національної виборчої ради Венесуели (CNE), Верховного суду та контррозвідки, які були залучені в політичний хаос.

Міністерство фінансів США нещодавно подало проект санкційного списку до Державного департаменту.

Санкції введуть заборону на поїздки для підсанкційних чиновників і членів їх сімей, а також заборонять юридичним особам США вести з ними бізнес.

Наразі невідомо, коли будуть оголошені заходи та чи можуть їх супроводжувати певні галузеві санкції.

Що відбувається у Венесуелі