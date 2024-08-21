США склали список із 60 венесуельців, проти яких можливі санкції через вибори, - Reuters

США склали список приблизно з 60 венесуельських урядовців і членів їх сімей, які можуть бути піддані санкціям. Причиною стали непрозорі президентські вибори у Венесуелі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.
Пропонований список виділяє посадовців Національної виборчої ради Венесуели (CNE), Верховного суду та контррозвідки, які були залучені в політичний хаос.
Міністерство фінансів США нещодавно подало проект санкційного списку до Державного департаменту.
Санкції введуть заборону на поїздки для підсанкційних чиновників і членів їх сімей, а також заборонять юридичним особам США вести з ними бізнес.
Наразі невідомо, коли будуть оголошені заходи та чи можуть їх супроводжувати певні галузеві санкції.
Що відбувається у Венесуелі
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Наприкінці липня у Венесуелі розпочалися вуличні протести через фальсифікацію виборів. Офіційні дані абсолютно не збігалися із результатами екзит-полів.
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Згідно з офіційними даними, діючий президент Ніколас Мадуро отримав підтримку 51% виборців. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.
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Згодом країна стала відкликати послів із держав, які висловили сумнів щодо результатів виборів.
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Генерал Падріно, який очолює міністерство оборони Венесуели, звинуватив учасників антиурядових протестів в організації спроби державного перевороту та пообіцяв придушити повстання.
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ЄС не визнав результатів виборів у Венесуелі до отримання протоколів, а США заявили, що світ має визнати перемогу опозиції на виборах у Венесуелі.
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Проте Мадуро заявив, що його опоненти повинні бути ув’язнені на десятиліття за нібито сприяння насильству після виборів і прагнення дестабілізувати його уряд.
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Через деякий час Мадуро начебто пішов на поступки і попросив Верховний суд провести аудит президентських виборів, але суд тісно пов'язаний з урядом, його судді пропонуються федеральними чиновниками і затверджуються Національною асамблеєю, в якій переважає партія Мадуро.
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4 серпня Мадуро повідомив своїм прихильникам, що близько 2000 людей були заарештовані під час протестів проти результатів виборів президента.
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Крім того, відкрили кримінальні справи проти лідерів опозиції – кандидата у президенти Едмундо Гонзалеса, якого країни демократичного Заходу вважають переможцем виборів, та очільниці протестів проти Ніколаса Мадуро Марії Мачадо.
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Потім у Венесуелі на 10 днів заборонили соцмережу Х, і Мадуро анонсував закони, які обмежують роботу неурядових організацій.
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Президент США Джо Байден заявив, що підтримає нові вибори у Венесуелі. Раніше з такою пропозицією виступив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.
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Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Україну представляла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.