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Міноборони Норвегії аносувало створення коаліції з Великобританією для підтримки України

Подія відбудеться в Лондоні 11 грудня.

Міноборони Норвегії аносувало створення коаліції з Великобританією для підтримки України
Фото: armyinform.com.ua

Великобританія та Норвегія створять коаліцію на підтримку України.  

Про це повідомила пресслужба Міноборони Норвегії.

“Пресу запрошують на запуск британсько-норвезької коаліції на підтримку України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія відбудеться в центрі Лондона в понеділок, 11 грудня.

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Міністри оборони Великобританії Грант Шаппс та Норвегії Бьорн Арільд Грам дадуть коментарі, після чого відбудеться сесія запитань і відповідей.

Як Норвегія та Великобританія допомагають Україні відбиватись від російської агресії

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