Міноборони Норвегії аносувало створення коаліції з Великобританією для підтримки України

Великобританія та Норвегія створять коаліцію на підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Норвегії.

“Пресу запрошують на запуск британсько-норвезької коаліції на підтримку України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія відбудеться в центрі Лондона в понеділок, 11 грудня.

Міністри оборони Великобританії Грант Шаппс та Норвегії Бьорн Арільд Грам дадуть коментарі, після чого відбудеться сесія запитань і відповідей.

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