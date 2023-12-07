Міноборони Норвегії аносувало створення коаліції з Великобританією для підтримки України

Великобританія та Норвегія створять коаліцію на підтримку України.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Норвегії.
“Пресу запрошують на запуск британсько-норвезької коаліції на підтримку України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подія відбудеться в центрі Лондона в понеділок, 11 грудня.
Міністри оборони Великобританії Грант Шаппс та Норвегії Бьорн Арільд Грам дадуть коментарі, після чого відбудеться сесія запитань і відповідей.
Як Норвегія та Великобританія допомагають Україні відбиватись від російської агресії
- Норвегія, Швеція і Данія оголосили про спільну ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Снаряди буде поставлено у 2024 році.
- Прем’єр-міністр Норвегії під час візиту до Києва підтвердив, що його країна передасть Україні бойові літаки F-16.
- Уряд Норвегії вирішив надати Україні зенітні ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T.
- 30 тис. українських військових пройшли навчання у межах програми Interflex у Великій Британії.
- Генштаб ЗСУ анонсував передачу Великою Британією систем ППО та обладнання для розмінування.
- Великобританія поставить Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів.