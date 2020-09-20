Від ранку до центру білоруської столиці стягувал колони автозаків та бусів.

У Мінську силовики почали затримувати учасників "маршу справедливості". Про це повідомляє TUT.by.

Від ранку до центру білоруської столиці стягувал колони автозаків та бусів, їх супроводжували машини міліції. Центральні станції метро закриті.

Поки що затримання точкові. Біля Палацу спорту омонівці схопили чоловіка з прапором. Очевидці свистіли та кричали "Живе Білорусь!".

На вулиці Неміга люди з колони почали розбігатись, коли побачили автозаки. Силовики у чорній формі кинулись за ними навздогін. Затримано кількох хлопців.

Телеграм-канал NEXTA повідомляє, що працівників правоохоронних органів стягнули до резиденції Лукашенка та будівлі Верховного суду.

Протестувальники планують зібратися у районі стели "Мінськ - місто герой", де у попередні тижні проходили масові акції протесту.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Нагадаємо, у суботу силовики затримали близько 400 учасниць "жіночого маршу" у Мінську. У відповідь на це у мережу виклали персональні дані тисячі працівників МВС Білорусі.