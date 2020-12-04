Під гарячу руку українки потрапили гравці "Гента" і "Слована".

Фото: EPA/UPG Сперечатися з нашою Катериною марно

Зокрема, бельгійський "Гент" приймав чеський "Слован".

Матч не мав турнірного значення, тому що команди втратили шанси на вихід в плей-офф, проте мав історичне значення.

Уперше на груповій стадії цього турніру матч обслуговувала жіноча бригада суддів, і ця бригада була з України на чолі з Катериною Монзуль.

І Катерина показала себе у всій своїй красі - 9 жовтих карток отримали гравці обох команд. І всі попередження українка винесла в другому таймі. В середньому, на одну картку у Монзуль виходило 5 хвилин. Строга.

Фото: EPA/UPG Монзуль вказує гравцям "Гента" найкоротший шлях до воріт

При цьому футболісти "Слована" в цій мікро-дуелі з Монзуль мали перевагу над "Гентом" - 5:4.

В рахунку чеський клуб також мінімально обіграв суперника - 2:1.

Фото: EPA/UPG Яремчук (№7) для своїх партнерів виступав в ролі перекладача

Додамо, що українець Роман Яремчук відзначився за господарів прекрасним далеким і, що головне, результативним ударом.

А забив переможний гол у матчі захисник "Слована" Тарас Качараба - для 26-річного українця цей м'яч став першим в єврокубках.

Огляд арбітражу Катерини Монзуль в матчі "Гент" - "Слован".