Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі
Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі
Аграрії просять Зеленського призначити нардепа Івченка міністром агрополітики
Аграрії просять Зеленського призначити нардепа Івченка міністром агрополітики
Посол України в Австрії Олександр Щерба: «Австрія не є адвокатом Російської Федерації, вона далека від того»
Посол України в Австрії Олександр Щерба: «Австрія не є адвокатом Російської Федерації, вона далека від того»
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
Виправданого "суддю Майдану" Кицюка обрали суддею довічно
Виправданого "суддю Майдану" Кицюка обрали суддею довічно
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
ГоловнаСпорт

Монзуль була строга у своєму дебютному матчі в Лізі Європи, показавши 9 жовтих карток

Під гарячу руку українки потрапили гравці "Гента" і "Слована".

Сперечатися з нашою Катериною марно
Фото: EPA/UPG
Сперечатися з нашою Катериною марно
У Лізі Європи відбулися матчі 5-го туру.

Зокрема, бельгійський "Гент" приймав чеський "Слован".

Матч не мав турнірного значення, тому що команди втратили шанси на вихід в плей-офф, проте мав історичне значення. 

Уперше на груповій стадії цього турніру матч обслуговувала жіноча бригада суддів, і ця бригада була з України на чолі з Катериною Монзуль

І Катерина показала себе у всій своїй красі - 9 жовтих карток отримали гравці обох команд. І всі попередження українка винесла в другому таймі. В середньому, на одну картку у Монзуль виходило 5 хвилин. Строга.

Монзуль вказує гравцям &quot;Гента&quot; найкоротший шлях до воріт
Фото: EPA/UPG
Монзуль вказує гравцям "Гента" найкоротший шлях до воріт

При цьому футболісти "Слована" в цій мікро-дуелі з Монзуль мали перевагу над "Гентом" - 5:4.

В рахунку чеський клуб також мінімально обіграв суперника - 2:1.

Яремчук (№7) для своїх партнерів виступав в ролі перекладача
Фото: EPA/UPG
Яремчук (№7) для своїх партнерів виступав в ролі перекладача

Додамо, що українець Роман Яремчук відзначився за господарів прекрасним далеким і, що головне, результативним ударом.

А забив переможний гол у матчі захисник "Слована" Тарас Качараба - для 26-річного українця цей м'яч став першим в єврокубках.

Огляд арбітражу Катерини Монзуль в матчі "Гент" - "Слован".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також